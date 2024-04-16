Бывшая территория Таллиннского зоопарка в центре города получит достойное оформление

Открытие памятной таблички состоится в пятницу, 19 апреля, в 13 часов. Также обновлена дорожная разметка на мосту.

В церемонии примет участие Мати Каал, многолетний директор Таллиннского зоопарка, чтобы поделиться своими воспоминаниями о том периоде. Каал отметил, что на мосту Ильвесе изначально висела табличка, рассказывающая об истории этого района. «Недавно я узнал, что старый виадук был перестроен и соединен с очень красивой развязкой для легких видов транспорта, которая заслуживает только похвалы, но памятную табличку не перенесли после завершения строительных работ», - пояснил он.

Бывший директор зоопарка направил запрос в Кесклиннаскую управу с просьбой восстановить табличку на мосту Ильвесе. «Если, проезжая мимо, дети спросят своих родителей, бабушек и дедушек, почему мост назван в честь рыси, им можно ответить, что в нашем детстве там был зоопарк», - сказал Каал. На основе этой идеи районная управа разработала план по созданию более обзорной и содержательной таблички, которая бы давала представление о бывших границах зоопарка. Кесклиннаская управа благодарит Мати Каала и Инари Лейман из Таллиннского зоопарка за помощь в создании информационной таблички.

Мост Ильвесе был построен в 2009 году к 70-летию Таллиннского зоопарка и был назван в честь рыси Иллу, бывшей обитательницы зоопарка. Узнать больше об Иллу и истории нашего зоопарка можно на сайте Кесклиннаской управы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.