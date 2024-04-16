Министр регионального развития Мадис Каллас уходит в отставку

Каллас объяснил свое решение тем, что поставленные им при вступлении в должность цели так и не были достигнуты в полном объеме.

„Принимая пост министра, я был полон желания бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с земледельцами, производителями продуктов питания и людьми в сельской местности, я еще больше понял, насколько важно сейчас сделать так, чтобы жизнь в сельской местности не вымерла окончательно, - прокомментировал министр регионального развития Каллас. - Я почувствовал эту ответственность, когда приехал с Сааремаа, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, чувствую, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были выполнены в полной мере“. По словам Калласа, последний месяц принес прорыв во многих важных вопросах, но аграрная и региональная политика должна проводиться последовательно и наравне со всеми другими важными вопросами.

„Я рад, что мы в правительстве достигли соглашения по вопросу более устойчивого финансирования местных самоуправлений и нашли возможность открыть кредитную меру Maaelu Edendamise SA на земельный капитал объемом в 20 млн евро. Кроме того, разрешилась длительная дискуссия о компенсации потерь, вызванных чумой свиней, и мы наконец приняли решение выделить предпринимателям 1,2 млн евро“, - привел Каллас примеры переговоров прошлого месяца.

“Это решение далось мне совсем непросто. Я нахожусь на посту министра региональных дел уже год и очень благодарен за возможность работать на благо сельской жизни Эстонии. Должность министра полна вызовов, и мне выпала большая честь работать с коллективом Министерства региональных дел и сельского хозяйства, эстонским сельскохозяйственным сектором и самоуправлениями во имя того, чтобы во всех частях Эстонии было хорошо жить“, - добавил Каллас.