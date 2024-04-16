Министр регионального развития Мадис Каллас уходит в отставку(23)
Министр регионального развития Мадис Каллас сообщил, что покидает свою должность. Его полномочия заканчиваются сегодня в полночь.
Каллас объяснил свое решение тем, что поставленные им при вступлении в должность цели так и не были достигнуты в полном объеме.
„Принимая пост министра, я был полон желания бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с земледельцами, производителями продуктов питания и людьми в сельской местности, я еще больше понял, насколько важно сейчас сделать так, чтобы жизнь в сельской местности не вымерла окончательно, - прокомментировал министр регионального развития Каллас. - Я почувствовал эту ответственность, когда приехал с Сааремаа, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, чувствую, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были выполнены в полной мере“. По словам Калласа, последний месяц принес прорыв во многих важных вопросах, но аграрная и региональная политика должна проводиться последовательно и наравне со всеми другими важными вопросами.
„Я рад, что мы в правительстве достигли соглашения по вопросу более устойчивого финансирования местных самоуправлений и нашли возможность открыть кредитную меру Maaelu Edendamise SA на земельный капитал объемом в 20 млн евро. Кроме того, разрешилась длительная дискуссия о компенсации потерь, вызванных чумой свиней, и мы наконец приняли решение выделить предпринимателям 1,2 млн евро“, - привел Каллас примеры переговоров прошлого месяца.
“Это решение далось мне совсем непросто. Я нахожусь на посту министра региональных дел уже год и очень благодарен за возможность работать на благо сельской жизни Эстонии. Должность министра полна вызовов, и мне выпала большая честь работать с коллективом Министерства региональных дел и сельского хозяйства, эстонским сельскохозяйственным сектором и самоуправлениями во имя того, чтобы во всех частях Эстонии было хорошо жить“, - добавил Каллас.
Канцлер Министерства регионального развития и сельского хозяйства Марко Горбан поблагодарил министра и его команду за целеустремленность и проделанную работу. По словам канцлера, время пребывания министра на посту было насыщенным. „Удалось создать Министерство регионального развития и сельского хозяйства, подготовлены изменения в доходной базе местных самоуправлений, проведена подготовка к реформе мобильности, выплачено чрезвычайное пособие аграрному сектору, инициировано несколько планировок, принято решение о создании Земельно-пространственного департамента. Это лишь малая часть достижений, которые пришлись на год пребывания министра в должности. В то же время этот список дает представление о масштабе и важности сферы, за которую отвечает Министерство регионального развития и сельского хозяйства, и какие темы ждут нового министра“, - сказал представитель ведомства.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс поблагодарил Мадиса Калласа за его значительные достижения. „На прошлой неделе правительство согласовало точный план Робин Гуда, который увеличит финансирование местных самоуправлений в сельской местности и малых городах. Также ряд мер по поддержке уездных центров и растущих территорий, в том числе изменения в земельном налоге. Наряду со снижением регионального неравенства заключено соглашение о поддержке земледельцев через Maaelu Edendamise SA. Кроме того, практически готовы планы реформы общественного транспорта“.
Далее Мадис Каллас продолжит работу в Рийгикогу. Должность министра регионального развития Каллас занимал с 17 апреля 2023 года по 16 апреля 2024 года.
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