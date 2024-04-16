Пропавшая в Нарве Анна нашлась

Анна ушла из дома 15 апреля, около 13:00. Женщина была одета в белую куртку, черные брюки и белую шапку. У женщины не было с собой телефона, при передвижении она использует трость.

Полиция проверила различные адреса рядом с домом женщины и не только, но безрезультатно.

После полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что женщина сама связалась с полицией и с ней всё в порядке.

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