16.04.2024, 07:17
Пропавшая в Нарве Анна нашлась
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Во вторник утром полиция просила помощи в поисках 82-летней Анны, которая ушла из своего дома в Нарве и не вернулась.
Анна ушла из дома 15 апреля, около 13:00. Женщина была одета в белую куртку, черные брюки и белую шапку. У женщины не было с собой телефона, при передвижении она использует трость.
Полиция проверила различные адреса рядом с домом женщины и не только, но безрезультатно.
После полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что женщина сама связалась с полицией и с ней всё в порядке.
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