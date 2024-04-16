Полиции нужна помощь в поисках пропавшей в Нарве Анны

Анна ушла из дома 15 апреля, около 13:00. Женщина была одета в белую куртку, черные брюки и белую шапку. У женщины нет с собой телефона, при передвижении она использует трость.

Полиция уже проверила различные адреса рядом с домом женщины и не только, но пока безрезультатно.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото женщину, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.

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