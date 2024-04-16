ЧП и криминал
16.04.2024, 07:17

Полиции нужна помощь в поисках пропавшей в Нарве Анны

 
Anna
Anna
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 82-летней Анны, которая ушла из своего дома в Нарве и до сих пор не вернулась.

Анна ушла из дома 15 апреля, около 13:00. Женщина была одета в белую куртку, черные брюки и белую шапку. У женщины нет с собой телефона, при передвижении она использует трость.

Полиция уже проверила различные адреса рядом с домом женщины и не только, но пока безрезультатно.

Anna

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото женщину, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.

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