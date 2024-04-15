Мужчина поджег место общественного питания: внутри находились люди

На момент прибытия спасателей сотрудник кафе уже оперативно добрался до места возгорания с огнетушителем. Хотя в момент возгорания в кафе находилось несколько человек, к счастью, никто из них не пострадал.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра подтвердил Delfi, что речь идет о поджоге.

Неподалеку от места происшествия полиция задержала 33-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления. Его доставили в Тартускую тюрьму.

Точные обстоятельства происшествия и мотивы будут установлены в ходе уголовного дела.

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