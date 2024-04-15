Старейшина района под занавес выписала своему заму премию в размере 6600 евро

"В Таллинне сложилась хорошая практика: когда хорошо служившим городу людям вместе с их окончательным расчетом выплачивается премия или компенсация, - сказала ERR Хауканымм. - Такая практика существует на протяжении многих лет, она показывает, что человек проделал очень хорошую работу".

Согласно приказу, Грознов получил премию за значительный вклад в организацию мероприятий, организованных для жителей города, таких как Новый год, День друга (14 февраля) и Масленица. Также была отмечена его хорошая работа с проектами, поддерживающими здоровье и благополучие сотрудников районной управы.

„Его вклад гораздо больше, чем просто организация мероприятий. По сути, он постоянно был на месте, всё организовывал и делал гораздо больше, чем должен был“, - подчеркнула покидающая пост старейшины Хауканымм.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.