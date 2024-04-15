В результате пожара в Ласнамяэ погибли девять кошек
Спасатели не смогли помочь девяти кошкам, пострадавшим во время пожара в Ласнамяэ.
В 22.29 в субботу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из сдвоенного каменного дома на Петербури теэ в Ласнамяэ идет дым. По словам источника, людей в здании не было. На место происшествия выехали крупные силы: профессиональные спасатели из Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Саку. Пожарники зашли на оба этажа. Очаг возгорания был обнаружен в сауне на втором этаже промышленного здания, где загорелась хранившаяся там одежда.
К сожалению, позже в здании были найдены девять мертвых кошек. В здании располагалась организация, которая предоставляла приют кошкам. Пожар был локализован к 00.32, потушен в 00.59, после проведения эвакуации и проверки стен. Точная причина пожара будет установлена в ходе производства.
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