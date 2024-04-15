В результате пожара в Ласнамяэ погибли девять кошек

В 22.29 в субботу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из сдвоенного каменного дома на Петербури теэ в Ласнамяэ идет дым. По словам источника, людей в здании не было. На место происшествия выехали крупные силы: профессиональные спасатели из Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита, а также спасатели-добровольцы из Саку. Пожарники зашли на оба этажа. Очаг возгорания был обнаружен в сауне на втором этаже промышленного здания, где загорелась хранившаяся там одежда.