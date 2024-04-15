Таллиннская городская управа отзывает членов совета SA Tallinna Hambakliinik

Мэр города Евгений Осиновский отметил, что в управлении Таллиннской стоматологической клиникой имеются серьезные недостатки и следует признать, что совет целевого учреждения не справился с осуществлением необходимого надзора за деятельностью правления. „Городская управа решила отозвать членов совета из-за давних проблем в управлении, на которые два года назад в ходе повторного аудита указала и городская служба внутреннего контроля. Уже на тот момент были выявлены системные недочеты в управлении клиникой, а также даны рекомендации по улучшению руководства учреждением. Однако прежние недостатки до сих пор не устранены, – пояснил Осиновский. – Новый состав совета будет отвечать за принятие необходимых управленческих решений, обеспечивающих спокойную работу организации и целевое использование денежных средств“.