Таллиннская городская управа отзывает членов совета SA Tallinna Hambakliinik

С сегодняшнего дня Лаури Лаатс, Игорь Кравченко и Владимир Свет отозваны из состава совета AS Tallinna Linnatransport; Бетина Бешкина, Яанус Рийбе и Александр Зданкевич отозваны из состава совета AS Ida-Tallinna Keskhaigla; Бетина Бешкина, Виктор Васильев и Мануэла Пихлап – из состава совета Ляэне-Таллиннской центральной больницы; Айвар Рийсалу и Эха Вырк – из состава совета AS Tallinna Arendus; Калле Кландорф и Антс Пилвинг – из состава совета AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.Из состава совета OÜ Tallinna Perearstikeskus отозваны Владимир Афанасьев и Владимир Руснак, членом совета со сроком полномочий, истекающим 14 апреля 2027 года, назначен Арне Кайлас.