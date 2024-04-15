Таллиннская городская управа отзывает членов совета SA Tallinna Hambakliinik(1)
На сегодняшнем заседании Таллиннской городской управы было принято решение отозвать всех членов совета Таллиннской стоматологической клиники (SA Tallinna Hambakliinik). Решение вступает в силу сегодня, 15 апреля. Новыми членами совета назначены городской секретарь Прийт Лелло, городской канцлер Кайри Вахер и главный бухгалтер города Кая Вахар. Городские власти также приняли решение внести ряд изменений в советы других городских фондов и коммерческих объединений.
Мэр города Евгений Осиновский отметил, что в управлении Таллиннской стоматологической клиникой имеются серьезные недостатки и следует признать, что совет целевого учреждения не справился с осуществлением необходимого надзора за деятельностью правления. „Городская управа решила отозвать членов совета из-за давних проблем в управлении, на которые два года назад в ходе повторного аудита указала и городская служба внутреннего контроля. Уже на тот момент были выявлены системные недочеты в управлении клиникой, а также даны рекомендации по улучшению руководства учреждением. Однако прежние недостатки до сих пор не устранены, – пояснил Осиновский. – Новый состав совета будет отвечать за принятие необходимых управленческих решений, обеспечивающих спокойную работу организации и целевое использование денежных средств“.
Таллиннская городская управа также приняла решение отозвать с сегодняшнего дня, 15 апреля, членов советов ряда других городских фондов: Тийт Терик, Мярт Сультс и Илона Узлова отозваны из совета SA Õpilasmalev; Моника Хауканымм и Юлианна Юрченко – из совета SA Tallinna Lastehaigla; Андрес Коллист из совета SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid; Кайе Кырб и Эдуард Томан из совета SA Tallinna Kultuurikatel; Михаил Кылварт из совета SA Tallinna Haigla Arendus. Вадим Белобровцев и Лейви Шер отозваны из состава совета Таллиннского русского лицея. С 15 апреля членами совета со сроком полномочий, истекающим 14 апреля 2027 года, назначены Райдо Рооп, Велло Эрвин и Инга Мюур.
С сегодняшнего дня Лаури Лаатс, Игорь Кравченко и Владимир Свет отозваны из состава совета AS Tallinna Linnatransport; Бетина Бешкина, Яанус Рийбе и Александр Зданкевич отозваны из состава совета AS Ida-Tallinna Keskhaigla; Бетина Бешкина, Виктор Васильев и Мануэла Пихлап – из состава совета Ляэне-Таллиннской центральной больницы; Айвар Рийсалу и Эха Вырк – из состава совета AS Tallinna Arendus; Калле Кландорф и Антс Пилвинг – из состава совета AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.Из состава совета OÜ Tallinna Perearstikeskus отозваны Владимир Афанасьев и Владимир Руснак, членом совета со сроком полномочий, истекающим 14 апреля 2027 года, назначен Арне Кайлас.