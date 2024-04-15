Таллиннские СМИ прекратят работу к концу мая: 39 человек потеряют работу

„Прекратить выпуск городских СМИ в одночасье невозможно из-за обязательств перед партнерами города. Этот процесс должен быть тщательно спланирован. В последний раз новости Linnameedia можно будет почитать и посмотреть 31 мая, это также дает возможность установить разумный срок уведомления сотрудников, – сказал мэр города Евгений Осиновский. – Закрытие городских СМИ в их нынешнем виде позволит городу значительно сократить расходы в будущем“.

Центру стратегического управления Таллинна поручено подготовить к 15 мая и представить городской управе проект постановления об изменениях в структуре и составе городской службы коммуникации.

По состоянию на 15 апреля 2024 года в городских СМИ, входящих в состав Таллиннской службы коммуникации, работают 39 человек. Единовременное сокращение этих сотрудников является коллективным. Процедура коллективного сокращения, проводимая в установленные сроки при участии Кассы страхования от безработицы и сокращаемых работников, займет не менее одного месяца. Работодатель может уведомить работника о расторжении трудового договора только после завершения процедуры Кассой страхования от безработицы. Трудовой договор может быть расторгнут только через 30 календарных дней после получения уведомления. Таким образом, с момента принятия решения до фактического расторжения трудовых договоров пройдет не менее двух месяцев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.