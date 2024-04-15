Lidl расширяется в разные города Эстонии

Компания Lidl, вышедшая на эстонский рынок в 2022 году, построила шесть магазинов в Таллинне, а также в Тарту, Пярну, Нарве, Йыхви и Раквере.

Пресс-секретарь Lidl Estonia Катрин Сеппель сообщила ERR, что следующий магазин будет открыт в Курессааре. В данный момент они ищут сотрудников.

„В ближайшем будущем магазины появятся в Выру, Вильянди, Валга и Кейла. В Таллинне будет еще два магазина – в торговом центре T1 и на Мустамяэ теэ, а в Тарту – третий магазин в центре города“, – рассказала Сеппель.

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