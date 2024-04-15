Ответная мера: Россия высылает эстонского дипломата

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сказал, что предпринятый Россией шаг был ожидаемым, поскольку речь идет об ответе на высылку Эстонией российского дипломата 19 марта.

„Эстония выслала российского дипломата, поскольку посольство РФ недопустимо вмешивалось во внутренние дела Эстонии и в процесс отправления правосудия“, - пояснил Цахкна.

„Эстония не допустит на своей территории гибридных операций против безопасности, организованных российскими спецслужбами. Мы реагируем на них немедленно реагируем“, - добавил он.