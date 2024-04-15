15.04.2024, 17:45
В Эстонию прибудет с визитом премьер-министр Андорры
ФОТО: | ZUMAPRESS.com/Scanpix
Во вторник, 16 апреля, в Эстонии будет находиться с визитом премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора.
У премьер-министра Андорры запланированы встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, министром иностранных дел Маргусом Цахкна и министром образования и науки Кристиной Каллас. Премьер-министр Андорры также посетит презентационный центр э-Эстонии.
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