В Эстонию прибудет с визитом премьер-министр Андорры

У премьер-министра Андорры запланированы встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, министром иностранных дел Маргусом Цахкна и министром образования и науки Кристиной Каллас. Премьер-министр Андорры также посетит презентационный центр э-Эстонии.

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