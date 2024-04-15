Город построит новую основную школу в Пыхья-Таллинне
В понедельник, 15 апреля, город Таллинна и архитектурное бюро Sammas Arhitektuuribüroo OÜ представили проект и план строительства нового школьного здания в Пыхья-Таллинне по адресу Карьямаа, 18.
Учитывая появляющиеся в районе новостройки и растущую потребность в учебных местах, Таллинн планирует реконструировать здание школы, которое функционировало до 2021 года, и открыть там новую основную школу на 864 ученика.
По словам руководителя Таллиннского департамента образования Каареля Рунду, важной целью стратегии развития „Таллинн 2035“ является многообразная и целостная образовательная сеть, в которой основное образование на хорошем уровне доступно рядом с домом.
„Пыхья-Таллинн – это быстро развивающийся район, куда переезжает все больше молодых семей. Это оказывает ощутимое влияние и на образовательную сеть, поскольку в имеющихся в районе школах учебных мест недостаточно. Строительство новой основной школы облегчит нагрузку на школы как в Пыхья-Таллинне, так и в некоторой мере в районе Кесклинн, – сказал Рунду. – Мы рассматриваем создание новой школы как исторический шаг и положительную тенденцию – вместо того, чтобы закрывать школы, мы их строим, тем самым приводим в порядок школьную сеть“.
В настоящий момент здание имеет три этажа, а также мансарду и подвальный этаж. В ходе реконструкции планируется увеличить объем здания на треть – будет пристроено расширение зала и атриума. В подвальном помещении планируется сделать укрытие. На трех этажах будут расположены учебные классы, на мансарде запланированы помещения для деятельности по интересам, в том числе для занятий робототехникой. За счет сноса ненужных перегородок помещение станет открытым, дневной свет будет попадать и в коридоры. Большие классы можно будет делить на маленькие с помощью раздвижных перегородок. Установленная в классах мебель позволит проводить как индивидуальные, так и групповые занятия.
Из атриума будет сделан выход на улицу на случай проведения мероприятий на открытом воздухе. По необходимости атриум сможет выполнять функции столовой, актового зала или рекреационной зоны. Планируемый центр образования благодаря своему мультифункциональному залу может стать своего рода центром района, где во внеурочное время можно проводить различные культурные мероприятия.
Имеющуюся территорию школы благоустроят, в том числе построят крытые велопарковки. Для улучшения возможностей занятия спортом совместно с Таллиннским департаментом культуры и спорта планируется обустроить соответствующим образом находящееся поблизости спортивное здание (ул. Эрика, 5). Также можно будет пользоваться находящимися на городской земле спортивными сооружениями по адресу Карьямаа, 5.
На данный момент на объекте ведутся подготовительные работы, уборка мусора из подвального помещения и работы по сносу ненесущих конструкций. Работы осуществляет предприятие Norete Grupp OÜ на основании конкурса государственной закупки. Срок окончания подготовительных работ – май 2024 года, затем последуют проектирование и строительство. Реконструкцию здания проектировало бюро Sammas Arhitektuuribüroo OÜ. Заказчик работ – Таллиннский департамент образования. На строительство школьного здания в бюджете города выделено 11,3 млн евро, из них в этом году – около пяти миллионов евро. Срок окончания строительных работ и открытие нового школьного здания запланированы на 1 сентября 2025 года.
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