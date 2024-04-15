Город построит новую основную школу в Пыхья-Таллинне

Учитывая появляющиеся в районе новостройки и растущую потребность в учебных местах, Таллинн планирует реконструировать здание школы, которое функционировало до 2021 года, и открыть там новую основную школу на 864 ученика.

По словам руководителя Таллиннского департамента образования Каареля Рунду, важной целью стратегии развития „Таллинн 2035“ является многообразная и целостная образовательная сеть, в которой основное образование на хорошем уровне доступно рядом с домом.

„Пыхья-Таллинн – это быстро развивающийся район, куда переезжает все больше молодых семей. Это оказывает ощутимое влияние и на образовательную сеть, поскольку в имеющихся в районе школах учебных мест недостаточно. Строительство новой основной школы облегчит нагрузку на школы как в Пыхья-Таллинне, так и в некоторой мере в районе Кесклинн, – сказал Рунду. – Мы рассматриваем создание новой школы как исторический шаг и положительную тенденцию – вместо того, чтобы закрывать школы, мы их строим, тем самым приводим в порядок школьную сеть“.

В настоящий момент здание имеет три этажа, а также мансарду и подвальный этаж. В ходе реконструкции планируется увеличить объем здания на треть – будет пристроено расширение зала и атриума. В подвальном помещении планируется сделать укрытие. На трех этажах будут расположены учебные классы, на мансарде запланированы помещения для деятельности по интересам, в том числе для занятий робототехникой. За счет сноса ненужных перегородок помещение станет открытым, дневной свет будет попадать и в коридоры. Большие классы можно будет делить на маленькие с помощью раздвижных перегородок. Установленная в классах мебель позволит проводить как индивидуальные, так и групповые занятия.