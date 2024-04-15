Кабель Estlink 1 между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Поскольку из-за длительного сбоя не функционирует и Estlink 2 (650 МВт), у нас не было работающего электросоединения с нашими северными соседями. По информации финского сетевого администратора Fingrid, неполадки возникли на расположенной на эстонской стороне трансформаторной подстанции Харку. Об этом говорит и тот факт, что с быстрым заявлением выступила Elering, а не Fingrid.

Насколько известно, неисправность не была серьезной, и к 16.00 все починили. При этом Elering дважды переносила сроки ремонта. В первом объявлении проблему обещали устранить в 14:00.

Сегодня целые сутки Estlink 1 должна была передавать электроэнергию из Финляндии в Эстонию. Отключение кабеля от сети при этом не повлияло на понедельничную рыночную цену, поскольку сегодняшние цены были рассчитаны вчера, когда проблемы еще не было.

Построенный в 2006 году кабель передачи данных Estlink 1 остался единственным функционирующим электосоединением между Эстонией и Финляндией с 26 января, когда произошел сбой на Estlink 2. При этом Estlink 1 не был доступен постоянно: 9 марта кабель вышел из строя из-за аварии на преобразовательной станции в Эспоо. Тогда на устранение проблемы ушло 8 часов.

Если Estlink 1 был приведен в порядок в течение нескольких часов, то ремонтные работы на Estlink 2 продлятся до 31 августа.

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