Новый вице-мэр Таллинна является одним из крупнейших акционеров Infortar(5)
Новый вице-мэр Таллинна по вопросам городского имущества Вильяр Яаму владеет акциями Infortar на сумму около 10 миллионов евро, что делает его одним из крупнейших акционеров концерна.
В частности, члену Партии реформ принадлежит 279 090 акций Infortar, что, учитывая сегодняшнюю цену акций (34,7 евро), составляет почти 9,7 миллиона евро. Вице-мэр Таллинна находится на 10-м месте в списке крупнейших акционеров. Учитывая, что в этом году Infortar планирует выплатить дивиденды в размере 3 евро за акцию, сумма дивидендов составит 837 270 евро.
В прошлом станции долгое время сотрудничали с филиалом Infortar - компанией Tallink. В частности, с 1996 по 2004 год он работал в Tallink Group в качестве директора по маркетингу и члена правления. Также, например, в 2006-2007 годах он недолго работал директором EAS.
Яаму вступил в Партию реформ в июне 2021 года, но участвовал в выборах и до этого. На местных выборах 1993 года Яаму получил 42 голоса в списке Isamaa в Таллинне, 88 голосов в списке Meie Viimsi в волости Виймси в 2009 году и 46 голосов в списке Parteivaba Viimsi в 2013 году, также в волости Виймси. На выборах 2021 года он баллотировался в Ласнамяэ как кандидат от Партии реформ, получив 375 голосов.
Яаму дважды участвовал в выборах в Рийгикогу. Первый раз - в 2011 году, когда он баллотировался от Народного союза Эстонии и тогдашний заместитель председателя партии получил 205 голосов. На прошлогодних государственных выборах он получил 141 голос по списку Партии реформ в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита.
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