Новый вице-мэр Таллинна является одним из крупнейших акционеров Infortar

В частности, члену Партии реформ принадлежит 279 090 акций Infortar, что, учитывая сегодняшнюю цену акций (34,7 евро), составляет почти 9,7 миллиона евро. Вице-мэр Таллинна находится на 10-м месте в списке крупнейших акционеров. Учитывая, что в этом году Infortar планирует выплатить дивиденды в размере 3 евро за акцию, сумма дивидендов составит 837 270 евро.

В прошлом станции долгое время сотрудничали с филиалом Infortar - компанией Tallink. В частности, с 1996 по 2004 год он работал в Tallink Group в качестве директора по маркетингу и члена правления. Также, например, в 2006-2007 годах он недолго работал директором EAS.

Яаму вступил в Партию реформ в июне 2021 года, но участвовал в выборах и до этого. На местных выборах 1993 года Яаму получил 42 голоса в списке Isamaa в Таллинне, 88 голосов в списке Meie Viimsi в волости Виймси в 2009 году и 46 голосов в списке Parteivaba Viimsi в 2013 году, также в волости Виймси. На выборах 2021 года он баллотировался в Ласнамяэ как кандидат от Партии реформ, получив 375 голосов.

Яаму дважды участвовал в выборах в Рийгикогу. Первый раз - в 2011 году, когда он баллотировался от Народного союза Эстонии и тогдашний заместитель председателя партии получил 205 голосов. На прошлогодних государственных выборах он получил 141 голос по списку Партии реформ в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита.

Infortar – крупнейшее в Эстонии инвестиционное предприятие с валютой баланса в 1,1 млрд евро и собственным капиталом в 569 млн евро. Infortar действует в пяти странах, и основными сферами деятельности концерна являются энергетика, судоходство и недвижимость. В концерн Infortar входит 48 дочерних предприятий. Infortar владеет 40% акций AS Tallink Grupp, 100% акций AS Eesti Gaas и крупным портфелем недвижимости. Источник: ERR

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