15.04.2024, 15:56
Покинувший Центристскую партию депутат горсобрания: мне ничего не обещали взамен, Осиновский просто обратился ко мне за поддержкой
ФОТО: | Õhtuleht
Вчерашняя сессия горсобрания превратилась в своеобразную политическую мыльную оперу, в которой Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) был избран мэром лишь с третьей попытки. В последний момент „на сцену“ ворвался Урмо Саареоя и поддержал Осиновского. К вечеру Саареоя вышел из Центристской партии.
„Как давнему члену партии, мне очень жаль, что Центристская партия не смогла предложить альтернативу избранию мэра и утверждению городской управы - я до последнего момента надеялся, что этот план осуществится, - сказал руководитель Таллиннского певческого поля Саареоя. - Однако как член городского собрания я не посчитал разумным, чтобы жители столицы были вовлечены в подобную неразбериху и вакуум власти“.