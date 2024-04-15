Покинувший Центристскую партию депутат горсобрания: мне ничего не обещали взамен, Осиновский просто обратился ко мне за поддержкой

„Как давнему члену партии, мне очень жаль, что Центристская партия не смогла предложить альтернативу избранию мэра и утверждению городской управы - я до последнего момента надеялся, что этот план осуществится, - сказал руководитель Таллиннского певческого поля Саареоя. - Однако как член городского собрания я не посчитал разумным, чтобы жители столицы были вовлечены в подобную неразбериху и вакуум власти“.