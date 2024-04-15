Новости Эстонии
15.04.2024, 15:56

Покинувший Центристскую партию депутат горсобрания: мне ничего не обещали взамен, Осиновский просто обратился ко мне за поддержкой

 
До сих пор совет Певческого поля хвалил мою работу, и у меня не было страха ее потерять“, - говорит Саареоя.
До сих пор совет Певческого поля хвалил мою работу, и у меня не было страха ее потерять“, - говорит Саареоя.
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

Вчерашняя сессия горсобрания превратилась в своеобразную политическую мыльную оперу, в которой Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) был избран мэром лишь с третьей попытки. В последний момент „на сцену“ ворвался Урмо Саареоя и поддержал Осиновского. К вечеру Саареоя вышел из Центристской партии.

„Как давнему члену партии, мне очень жаль, что Центристская партия не смогла предложить альтернативу избранию мэра и утверждению городской управы - я до последнего момента надеялся, что этот план осуществится, - сказал руководитель Таллиннского певческого поля Саареоя. - Однако как член городского собрания я не посчитал разумным, чтобы жители столицы были вовлечены в подобную неразбериху и вакуум власти“.

Он не присутствовал на месте во время первых двух голосований. „Урмо!“ — удивился один из вице-мэров от Центристской партии, когда он появился. Именно тогда его коллеги по партии поняли, что игра окончена.

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