Школы ищут выход из положения. Как учитель, не владеющий эстонским языком на должном уровне, может осенью продолжить работать в школе?

С наступлением заветного срока проверять, соответствуют ли работающие в школах учителя языковым требованиям, станет Языковой департамент . „С 1 августа мы приступим к проверке, станем проверять, владеют ли учителя школ эстонским языком, - сказал генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск. - В случае невыполнения языкового требования мы имеем вытекающее из закона право предложить работодателю прекратить с работником трудовой договор“.

Языковой департамент, как отметил Томуск, провел большую предварительную работу, проверяя, на каком уровне владеют эстонским языком работающие сейчас в школах учителя. Но, как сказал Томуск, департамент не в состоянии провести одновременную проверку во всех школах и детских садах. Проверки будут продолжаться в сентябре, октябре и, возможно, в ноябре. „Мы могли бы одновременно проверить несколько школ, если бы у нас было больше инспекторов“, - добавил он.