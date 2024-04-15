15.04.2024, 19:50
Школы ищут выход из положения. Как учитель, не владеющий эстонским языком на должном уровне, может осенью продолжить работать в школе?(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
С 1 августа вступят в силу более строгие языковые требования для учителей. Однако это еще не означает, что до начала учебного уволят всех учителей, которые не владеют эстонским языком на соответствующую категорию, пишет портал Delfi.
С наступлением заветного срока проверять, соответствуют ли работающие в школах учителя языковым требованиям, станет Языковой департамент. „С 1 августа мы приступим к проверке, станем проверять, владеют ли учителя школ эстонским языком, - сказал генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск. - В случае невыполнения языкового требования мы имеем вытекающее из закона право предложить работодателю прекратить с работником трудовой договор“.