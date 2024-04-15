Новости Эстонии
15.04.2024, 19:50

Школы ищут выход из положения. Как учитель, не владеющий эстонским языком на должном уровне, может осенью продолжить работать в школе?

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Начиная с сентября уроки в школах будут давать не только те учителя, которые владеют эстонским языком.
Начиная с сентября уроки в школах будут давать не только те учителя, которые владеют эстонским языком.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

С 1 августа вступят в силу более строгие языковые требования для учителей. Однако это еще не означает, что до начала учебного уволят всех учителей, которые не владеют эстонским языком на соответствующую категорию, пишет портал Delfi.

С наступлением заветного срока проверять, соответствуют ли работающие в школах учителя языковым требованиям, станет Языковой департамент. „С 1 августа мы приступим к проверке, станем проверять, владеют ли учителя школ эстонским языком, - сказал генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск. - В случае невыполнения языкового требования мы имеем вытекающее из закона право предложить работодателю прекратить с работником трудовой договор“.

Языковой департамент, как отметил Томуск, провел большую предварительную работу, проверяя, на каком уровне владеют эстонским языком работающие сейчас в школах учителя. Но, как сказал Томуск, департамент не в состоянии провести одновременную проверку во всех школах и детских садах. Проверки будут продолжаться в сентябре, октябре и, возможно, в ноябре. „Мы могли бы одновременно проверить несколько школ, если бы у нас было больше инспекторов“, - добавил он.

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