У ехавшего из Эстонии в Россию гражданина Украины нашли „похожие на оружие предметы“

В минувшие выходные на пограничных пунктах на юго-востоке Эстонии в страну не пустили трех граждан Молдовы, одного россиянина и одного гражданина Украины. Причиной для этого стало отсутствие у них соответствующих документов на въезд, неясные заявления о цели поездки или выяснение в ходе беседы, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

13 апреля итальянский автомобиль Opel с прицепом, за рулем которого находился гражданин Украины, прибыл на пограничный пункт Лухамаа, намереваясь выехать из Эстонии. Автомобиль с прицепом был подвергнут дополнительной проверке, в ходе которой были обнаружены похожие на оружие предметы. Поскольку эти предметы были запрещены к вывозу с территории Европейского союза, их задержали и отправили на экспертизу оружия. Водителю и пассажиру было разрешено продолжить свой путь в Россию.

14 апреля легковой автомобиль Lexus, зарегистрированный в Кыргызстане и управляемый гражданином Кыргызстана, прибыл в пункт пропуска Койдула на выезде из Эстонии. При прохождении пограничного контроля водитель автомобиля предъявил поддельное свидетельство о регистрации Кыргызской Республики. Экспертиза документов показала, что свидетельство о регистрации транспортного средства является полной подделкой. Автомобиль Lexus был задержан до предъявления оригинала документа. Человек заплатил 500 евро государству и вернулся в Эстонию.

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