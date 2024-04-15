Полиции удалось связаться с пропавшей в Нарве 14-летней Александрой

Родители девочки сообщили сегодня в полицию, что Александра ушла их дома вчера днем ​​около 14 часов. В полночь девочка связалась с родителем по СМС и пообещала приехать домой, но до сих пор не вернулась. Девочка сегодня также не пришла в школу. Александра не отвечала на телефонные звонки, и родители не знали, где находится их ребенок.

Полиция проверяла возможные места и адреса, где может находиться девочка. Незадолго до 13 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что полиция несколько минут назад смогла связаться с пропавшей девочкой по телефону. Она заверила, что с ней всё в порядке, и пообещала связаться с родителями и скоро пойти обратно домой.

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