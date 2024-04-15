Мужчина ночью вломился в квартиру. Хозяин встретил его с ножом

13 апреля ночью полиция получила сообщение, что в волости Тарту 27-летний мужчина напал с ножом на вломившегося в квартиру 28-летнего мужчину, который пострадал и которого скорая помощь доставила в больницу. Полицейские задержали 27-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного делопроизводства.

14 апреля полиция получила сообщение, что в городе Тарту на улице Ляэнерингтеэ 62-летний мужчина ударил другого мужчину ломом-гвоздодером. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного делопроизводства.

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