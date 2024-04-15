ЧП и криминал
15.04.2024, 11:15

Тревожное воскресенье в курортном городе: один пьяный мужчина напал на работника скорой, другой - на полицейского

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В прошедшее воскресенье в Пярну произошло два инцидента с применением насилия. Один из них квалифицируется как ненадлежащее физическое обращение, второй - как насилие в отношении представителя власти.

14 апреля полиция получила сообщение, что в заведении общепита на улице Кунинга в Пярну агрессивный 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на находившегося на вызове работника скорой помощи, неоднократно бросив в него медицинским инструментом. Полиция доставила 61-летнего мужчину вытрезвляться.

В тот же день полиция отправилась на повторный вызов в поселок Лавассааре, являющийся частью города Пярну, где 40-летний мужчина и 51-летний мужчина употребляли алкоголь и нарушали ночной покой. Мужчины не послушались распоряжений полиции, и 40-летний мужчина ударил одного патрульного полицейского. Полицейский обратился в больницу, чтобы зафиксировать повреждения, но дополнительная медицинская помощь ему не потребовалась. Полиция задержала 40-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.

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