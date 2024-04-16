16.04.2024, 09:25
ВНЕ ЗАКОНА | За что мы платим? Приложение для вызова такси может рассчитать длину пути как угодно, например, „от столба до столба“(5)
Карты Google не являются официальным измерительным инструментом
Что говорят TTJA, Bolt и Forus?
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Эстонские законы устанавливают точные требования к расчету расстояния поездки на такси, но только в том случае, если услуга оказывается с помощью такси старого формата, в которых используется таксометр. В случае с приложением государство решило, что деньги с учетом продолжительности поездки можно собирать любым способом – как бог на душу положит, пишет Forte.
Закон об общественном транспорте, когда речь идет об измерении длины пути, говорит, что это можно сделать либо с помощью таксометра, либо с помощью „службы информационного сообщества“ (приложения).