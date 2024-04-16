ВНЕ ЗАКОНА | За что мы платим? Приложение для вызова такси может рассчитать длину пути как угодно, например, „от столба до столба“

Эстонские законы устанавливают точные требования к расчету расстояния поездки на такси, но только в том случае, если услуга оказывается с помощью такси старого формата, в которых используется таксометр. В случае с приложением государство решило, что деньги с учетом продолжительности поездки можно собирать любым способом – как бог на душу положит, пишет Forte.