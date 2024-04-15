„Под угрозой весь действовавший до сих пор миропорядок“. В Рийгикогу осудили агрессивный акт Ирана против Израиля

„В воскресенье утром Иран со своими пособниками, действующими из Йемена, Сирии и Ирака, беспрецедентным образом атаковал территорию Государства Израиль ракетами и дронами. Эти атаки представляют собой грубейшее нарушение норм международного права и основополагающих принципов ООН, что ставит под угрозу как безопасность в регионе, так и основанный на четких правилах миропорядок в целом. Своей агрессивной и способствующей терроризму политикой Иран открыто стал основной движущей силой региональной нестабильности и международного терроризма.

Мы выражаем безоговорочную поддержку народу и правительству Израиля, а также коллегам из Кнессета, желая им сил и мира. Мы вновь повторяем, что Государство Израиль имеет полное право и обязанность защищать себя от любых атак. Как террористическая группировка ХАМАС, так и поддерживающие ее и способствующие ей режимы должны понести заслуженное наказание.

Акт агрессии Ирана должен получить единый и быстрый ответ от Израиля и его союзников. Безответственная деятельность Ирана, являющаяся частью более широкой агрессивной модели поведения авторитарных государств, представляет собой прямую и возрастающую угрозу мировой безопасности, суверенитету государств и глобальной стабильности. Мы считаем, что особенно важно ввести жесткий режим массовых санкций против индустрии ракет и дронов Ирана, заменив закончившийся в октябре 2023 года санкционный режим, а также приостановить и развернуть иранскую ядерную программу, пока это еще возможно.

Мы также выражаем тревогу в связи с усиливающимся союзничеством и военным сотрудничеством между Ираном и Российской Федерацией в агрессивной войне России против Украины. Те же ракеты и дроны, которыми накануне атаковали Израиль, ежедневно используются против городов и сел Украины.