„Под угрозой весь действовавший до сих пор миропорядок“. В Рийгикогу осудили агрессивный акт Ирана против Израиля(6)
„В воскресенье утром Иран со своими пособниками, действующими из Йемена, Сирии и Ирака, беспрецедентным образом атаковал территорию Государства Израиль ракетами и дронами. Эти атаки представляют собой грубейшее нарушение норм международного права и основополагающих принципов ООН, что ставит под угрозу как безопасность в регионе, так и основанный на четких правилах миропорядок в целом. Своей агрессивной и способствующей терроризму политикой Иран открыто стал основной движущей силой региональной нестабильности и международного терроризма.
Мы выражаем безоговорочную поддержку народу и правительству Израиля, а также коллегам из Кнессета, желая им сил и мира. Мы вновь повторяем, что Государство Израиль имеет полное право и обязанность защищать себя от любых атак. Как террористическая группировка ХАМАС, так и поддерживающие ее и способствующие ей режимы должны понести заслуженное наказание.
Акт агрессии Ирана должен получить единый и быстрый ответ от Израиля и его союзников. Безответственная деятельность Ирана, являющаяся частью более широкой агрессивной модели поведения авторитарных государств, представляет собой прямую и возрастающую угрозу мировой безопасности, суверенитету государств и глобальной стабильности. Мы считаем, что особенно важно ввести жесткий режим массовых санкций против индустрии ракет и дронов Ирана, заменив закончившийся в октябре 2023 года санкционный режим, а также приостановить и развернуть иранскую ядерную программу, пока это еще возможно.
Мы также выражаем тревогу в связи с усиливающимся союзничеством и военным сотрудничеством между Ираном и Российской Федерацией в агрессивной войне России против Украины. Те же ракеты и дроны, которыми накануне атаковали Израиль, ежедневно используются против городов и сел Украины.
Мы считаем, что для предотвращения дальнейших авторитарных угроз и варварских нападений единственно возможным является скоординированное противодействие демократического мира Ирану, поддерживаемым им террористическим группировкам и осуществляющим агрессию союзникам. Под угрозой находится безопасность всех демократических государств и весь действовавший до сих пор миропорядок“.
В состав депутатской группы по парламентским связям с Израилем входят председатель группы Ээрик-Нийлес Кросс и члены группы Йоко Алендер, Вадим Белобровцев, Меэлис Кийли, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Юрген Лиги, Рийна Солман, Айвар Сыэрд, Пеэтер Тали, Вилья Тоомаст и Кристо Энн Вага.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.