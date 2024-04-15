ПРОГНОЗ | На этой неделе температура не поднимется выше +10 градусов, может пойти мокрый снег

Сегодня (15.04) на нашу погоду влияет юго-западная область низкого давления. Погода будет пасмурная с прояснениями. Во второй половине дня осадки из Центральной и Восточной Эстонии отступят за Чудское озеро, вечером на востоке пройдут лишь редкие дожди. Ветер северо-западный и западный, со скоростью 5-11, порывами до 15, на островах и западном побережье 7-13, порывами до 18 м/с, к вечеру ослабнет. Температура воздуха 4..11°С.

Во вторник (16.04) Эстония останется в зоне низкого давления. Местами небольшие осадки в виде дождя и снега с дождем. Ветер утихнет. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем ​​-4...+9°С.

Таллинн

В столице облачность с прояснениями, около 8 градусов тепла. Ветер переменных направления до 5 м/с.

Тарту

В Тарту в понедельник облачно с прояснениями, до обеда пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 10 градусов. Ветер серверо-западный, до 7 м/с.

Йыхви

В Йыхви в понедельник облачно, утром пройдет дождь. Температура воздуха 7 градусов. Ветер северо-западный, 6 м/с.

Курессааре

В Курессааре облачно с прояснениями, 7 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7 м/с.

Хаапсалу

В Хаапсалу ясная погода с небольшой облачностью, 7 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7 м/с.

Выру

В понедельник до 10 градусов тепла. Переменная облачность, утром небольшой дождь, вечером - солнце. Ветер северо-западный, до 7 м/с.

Таллиннский аэропорт

Облачно. Температура 5-8 градусов. Ветер северо-жзападный, до 12 м/с.

Предупреждения

Сегодня северо-западный и западный ветры могут достигать порывов до 18 м/с.

Дорожные условия

Источники Keskkonnaagentuur | ILM Lennujaam.info

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.