15.04.2024, 13:55
В отношении 150-миллионного тендера возбуждено надзорное производство. Адвокат: подобной схемы я еще не видел(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Участвующее в тендере на закупку мобильных полевых госпиталей предприятие подозревает, что условия тендера изначально были составлены таким образом, чтобы их мог выполнить только один заявитель, пишет портал Delfi.
14 марта в Министерство финансов поступило ходатайство о возбуждении надзорного производства в отношении тендера Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) по закупке мобильных полевых госпиталей и о вынесении предписания о признании государственной закупки недействительной. 22 марта было подано дополнительное ходатайство о надзорном производстве.