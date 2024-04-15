Новости Эстонии
15.04.2024, 13:55

В отношении 150-миллионного тендера возбуждено надзорное производство. Адвокат: подобной схемы я еще не видел

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Надзорное производство возбуждено в отношении тендера Центра государственных оборонных инвестиций на закупку мобильных полевых госпиталей. На фото подаренный Украине эстонско-немецкий полевой госпиталь.
Надзорное производство возбуждено в отношении тендера Центра государственных оборонных инвестиций на закупку мобильных полевых госпиталей. На фото подаренный Украине эстонско-немецкий полевой госпиталь.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Участвующее в тендере на закупку мобильных полевых госпиталей предприятие подозревает, что условия тендера изначально были составлены таким образом, чтобы их мог выполнить только один заявитель, пишет портал Delfi.

14 марта в Министерство финансов поступило ходатайство о возбуждении надзорного производства в отношении тендера Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) по закупке мобильных полевых госпиталей и о вынесении предписания о признании государственной закупки недействительной. 22 марта было подано дополнительное ходатайство о надзорном производстве.

О возбуждении производства ходатайствовали MDSC Systems OÜ и AS Maru Metall, их интересы представляют присяжные адвокаты Арси Павелтс и Март Паринд.

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