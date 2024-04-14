Бывший вице-канцлер Минэкономики Таави Котка: ИТ-компании стали жадными

По мнению Котка, на сегодняшний день на рынке цифровых решений наблюдается огромный рост цен: „Как один из тех, кто стоял у истоков этой сферы, я вижу, что наши ИТ-компании стали слишком жадными“. Он добавил, что особенно это заметно по ценам, которые предлагаются госсектору.

Экзаменационная информационная система (EIS), из-за которой было сорвано проведение нескольких пробных экзаменов, была разработана с нуля небольшой командой, работающей в самом госучреждении. По оценке Котка, это могло обойтись министерству в десять раз дешевле, чем заказывать услугу у частного сектора: „Можно получить на миллион дешевле, но придется смириться с возможность того, что может произойти такая катастрофа“.

Котка считает, что учреждения госсектора смогли позволить себе такую экономию только потому, что у них нет конкуренции – у граждан нет иного выбора, кроме как использовать государственные информационные системы.

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