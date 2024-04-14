ВИДЕО | Новый вице-мэр Таллинна Алексей Яшин: думаю, что письменный протест Кылварта нужно перепроверить

„Вызовов очень много, и мы должны как можно скорее составить пакет дополнительных мер поддержки для тех школ, которые испытывают трудности (с переходом на обучение на эстонском языке - ред.), и эта работа начнется уже в понедельник. Времени для эмоций, положительных или отрицательных, не так много, надо просто начать работать“, - сказал Яшин.