Новости Эстонии
14.04.2024, 16:53

Владимир Свет о сложении полномочий вице-мэра Таллинна: „Что дальше? Дальше я планирую отдохнуть...“

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Владимир Свет
Владимир Свет
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

На своей страничке в социальной сети Facebook Владимир Свет поблагодарил всех, с кем долгое время работал на благо Таллинна, и поделился планами на будущее.

„Моя работа в мэрии Таллинна завершилась. С 2017-го года я работал старейшиной Кесклинна и Ласнамяэ, позже в качестве вице-мэра отвечал за окружающую среду, коммунальную сферу, муниципальную полицию и транспорт. Это был долгий и непростой период, в который уместились множество событий и общение с тысячами людей. Что дальше? Дальше я планирую отдохнуть, уделить больше времени себе и близким, посмотреть по сторонам. Также у меня есть возможность восстановить свои полномочия в качестве депутата горсобрания. Спасибо всем, с кем встретились на этом пути и вместе работали на благо Таллинна“, - написал Свет.

Согласно соглашению новой коалиции, новыми вице-мэрами Таллинна стали:

  • Пяртель-Петер Пере (Партия реформ)

  • Вильяр Яаму (Партия реформ)

  • Карл-Сандер Касе (Isamaa)

  • Кристьян Ярван (Isamaa)

  • Марго Роозе (Eesti 200)

  • Алексей Яшин (Eesti 200)

  • Мадле Липпус (Социал-демократрическая партия)

  • Каарел Оя (Социал-демократрическая партия)

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