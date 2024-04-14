Владимир Свет о сложении полномочий вице-мэра Таллинна: „Что дальше? Дальше я планирую отдохнуть...“(9)
На своей страничке в социальной сети Facebook Владимир Свет поблагодарил всех, с кем долгое время работал на благо Таллинна, и поделился планами на будущее.
„Моя работа в мэрии Таллинна завершилась. С 2017-го года я работал старейшиной Кесклинна и Ласнамяэ, позже в качестве вице-мэра отвечал за окружающую среду, коммунальную сферу, муниципальную полицию и транспорт. Это был долгий и непростой период, в который уместились множество событий и общение с тысячами людей. Что дальше? Дальше я планирую отдохнуть, уделить больше времени себе и близким, посмотреть по сторонам. Также у меня есть возможность восстановить свои полномочия в качестве депутата горсобрания. Спасибо всем, с кем встретились на этом пути и вместе работали на благо Таллинна“, - написал Свет.
Согласно соглашению новой коалиции, новыми вице-мэрами Таллинна стали:
Пяртель-Петер Пере (Партия реформ)
Вильяр Яаму (Партия реформ)
Карл-Сандер Касе (Isamaa)
Кристьян Ярван (Isamaa)
Марго Роозе (Eesti 200)
Алексей Яшин (Eesti 200)
Мадле Липпус (Социал-демократрическая партия)
Каарел Оя (Социал-демократрическая партия)
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