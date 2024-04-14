Владимир Свет о сложении полномочий вице-мэра Таллинна: „Что дальше? Дальше я планирую отдохнуть...“

„Моя работа в мэрии Таллинна завершилась. С 2017-го года я работал старейшиной Кесклинна и Ласнамяэ, позже в качестве вице-мэра отвечал за окружающую среду, коммунальную сферу, муниципальную полицию и транспорт. Это был долгий и непростой период, в который уместились множество событий и общение с тысячами людей. Что дальше? Дальше я планирую отдохнуть, уделить больше времени себе и близким, посмотреть по сторонам. Также у меня есть возможность восстановить свои полномочия в качестве депутата горсобрания. Спасибо всем, с кем встретились на этом пути и вместе работали на благо Таллинна“, - написал Свет.