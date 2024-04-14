Все едут на запад! В марте услугами Elron воспользовались 668 000 человек

„Количество пассажиров, следующих в западном направлении, продолжает расти благодаря плотному расписанию и высокоскоростным поездам в часы пик в будние дни, - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - Количество пассажиров западного направления в марте выросло на 9% по сравнению с годом ранее. В целом за первый квартал текущего года количество пассажиров на этом направлении выросло на целых 13% по сравнению с прошлым годом“.

Если в целом в Эстонии количество пассажиров поездов продолжает расти, то на направлении Таллинн - Тарту - Валга/Койдула оно снизилось из-за введенных со 2 января временных ограничений скорости для пассажирских поездов. „Количество пассажиров на этом маршруте в марте было на 7% меньше, чем годом ранее, а в первом квартале - на 5% меньше“, - сказал Мяэ.

В марте самыми популярными маршрутами были Таллинн-Палдиски (103 000 пассажиров), Таллинн-Турба (101 000 пассажиров) и Таллинн-Аэгвийду (83 000 пассажиров).

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