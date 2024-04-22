ЧП и криминал
22.04.2024, 11:35

Полицейский о растущем уровне торговли наркотиками в Раквере: местные почему-то не хотят помогать в поимке преступников

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  • Полиция: пытаемся раскрыть сеть

  • Закладка может быть и в песочнице на детской площадке

  • Чиновник: весь кокаин Раквере прошел через людей

„Борьба с наркотиками – один из наших приоритетов, мы не сдадимся“, – заявляет руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе.
„Борьба с наркотиками – один из наших приоритетов, мы не сдадимся“, – заявляет руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Из проб сточных вод, взятых в течение суток 7 февраля в 13 городах, больше всего кокаина содержалось именно в Раквере. Однако, по словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, местные жители, к сожалению, не горят желанием делиться с полицией информацией о наркотиках, пишет издание Maaleht.

На протяжении многих лет регион Ида-Вирумаа ассоциировался с наркопритоном, где на каждом шагу можно натолкнуться на наркомана. Теперь же оказывается, что на самом деле наркостолицей является Раквере.

Клише об Ида-Вирумаа как о регионе наркоманов распространяют те, кто здесь не был. Возможно, когда-то в Ида-Вирумаа действительно колющихся наркоманов было больше, чем в других местах, но с ростом экономического благосостояния наркотики и их потребители заметно изменились. Сейчас, встретив на улице употребляющего наркомана, нельзя понять, под кайфом он или нет.

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