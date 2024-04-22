Полицейский о растущем уровне торговли наркотиками в Раквере: местные почему-то не хотят помогать в поимке преступников

На протяжении многих лет регион Ида-Вирумаа ассоциировался с наркопритоном, где на каждом шагу можно натолкнуться на наркомана. Теперь же оказывается, что на самом деле наркостолицей является Раквере.

Клише об Ида-Вирумаа как о регионе наркоманов распространяют те, кто здесь не был. Возможно, когда-то в Ида-Вирумаа действительно колющихся наркоманов было больше, чем в других местах, но с ростом экономического благосостояния наркотики и их потребители заметно изменились. Сейчас, встретив на улице употребляющего наркомана, нельзя понять, под кайфом он или нет.