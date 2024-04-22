22.04.2024, 11:35
Полицейский о растущем уровне торговли наркотиками в Раквере: местные почему-то не хотят помогать в поимке преступников(9)
Полиция: пытаемся раскрыть сеть
Закладка может быть и в песочнице на детской площадке
Чиновник: весь кокаин Раквере прошел через людей
ФОТО: | Delfi Meedia
Из проб сточных вод, взятых в течение суток 7 февраля в 13 городах, больше всего кокаина содержалось именно в Раквере. Однако, по словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, местные жители, к сожалению, не горят желанием делиться с полицией информацией о наркотиках, пишет издание Maaleht.