В Таллинне проведут лекции по сортировке отходов для жителей квартирных домов

С помощью таких лекций город Таллинн хочет информировать людей о возможностях сбора упаковочных отходов на месте образования отходов, а также побудить квартирные товарищества заключать договоры с организациями по переработке отходов на сбор упаковочных отходов. Жителям квартирных домов представят обзор действующих в столице правил по раздельному сбору отходов, объяснят важность раздельного сбора упаковки и дадут практические примеры по раздельному сбору каждого из видов отходов. Лекции будет проводить команда организации SA Teeme Ära («Сделаем!»).

Лекции на эстонском и русском языках пройдут во всех районах Таллинна. Продолжительность одной лекции – 75 минут.

В апреле лекции состоятся в районах Кесклинн, Кристийне, Мустамяэ, Пирита и Хааберсти. Регистрация на лекции открыта на протяжении всего года, новые даты и места проведения периодически будут добавляться.

Лекция состоится в том случае, если на неё зарегистрировано не менее 15 человек. Регистрация заканчивается за 24 часа до начала лекции.

Информация о времени и местах проведения, а также регистрация доступны ЗДЕСЬ.

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