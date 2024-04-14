В Таллинне проведут лекции по сортировке отходов для жителей квартирных домов(1)
Отдел циклической экономики Центра стратегического управления Таллинна организует курсы для квартирных товариществ и жителей квартирных домов на тему раздельного сбора отходов. Цель лекций – повысить осведомленность горожан о необходимости сокращать возникновение отходов. Планируется провести 75 бесплатных лекций в период с апреля по декабрь.
С помощью таких лекций город Таллинн хочет информировать людей о возможностях сбора упаковочных отходов на месте образования отходов, а также побудить квартирные товарищества заключать договоры с организациями по переработке отходов на сбор упаковочных отходов. Жителям квартирных домов представят обзор действующих в столице правил по раздельному сбору отходов, объяснят важность раздельного сбора упаковки и дадут практические примеры по раздельному сбору каждого из видов отходов. Лекции будет проводить команда организации SA Teeme Ära («Сделаем!»).
Лекции на эстонском и русском языках пройдут во всех районах Таллинна. Продолжительность одной лекции – 75 минут.
В апреле лекции состоятся в районах Кесклинн, Кристийне, Мустамяэ, Пирита и Хааберсти. Регистрация на лекции открыта на протяжении всего года, новые даты и места проведения периодически будут добавляться.
Лекция состоится в том случае, если на неё зарегистрировано не менее 15 человек. Регистрация заканчивается за 24 часа до начала лекции.
Информация о времени и местах проведения, а также регистрация доступны ЗДЕСЬ.
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