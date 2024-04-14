Новости Эстонии
14.04.2024, 12:21

ГАЛЕРЕЯ | И дождь не помеха! На Центральном рынке в Таллинне прошла ретро-ярмарка

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Ретро-ярмарка на Центральном рынке
Ретро-ярмарка на Центральном рынке
ФОТО: Марина Бегункова

Сегодня, 14 апреля, с 10:00 до 15:00 на Таллиннском центральном рынке проходит выставка-ярмарка вещей в стиле ретро.

Гостям предлагается открыть для себя красочные прилавки, где можно найти уникальные сокровища: от классических виниловых пластинок, книг и старинных игрушек до одежды, украшений и элементов дизайна интерьера.

Ретро-ярмарка - прекрасный способ вернуться во времена, когда винтаж был в новинку, а ретро-музыка звучала на каждом углу.

Смотрите галерею!

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