Кражи со взломом в Эстонии: о чем люди не задумываются, покупая новую мебель или вешая шторы?

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что в Йыхви из квартиры в доме на улице Кааре украдены наличные деньги и мобильный телефон Samsung. Обстоятельства произошедшего полиция установит в ходе расследования уголовного дела. За пару недель до этого полиции сообщили, что в поселке Сауга (волость Тори) неизвестный проник ночью в жилой дом на улице Тийги и украл рабочие инструменты. Ущерб оценивается более чем в 9000 евро.

Это лишь пара примеров краж со взломом, произошедших за последнее время. Стоит напомнить, что нельзя оставлять дорогие вещи у окна на видном месте и рассказывать в социальных сетях, что вы надолго уехали из дома.

Самый надежный способ защититься от воров – установить охранную систему, однако о ней следует регулярно заботиться. Директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон отметил, что современные охранные системы весьма умные и сами сообщают, когда что-то ломается или работает не совсем так, как надо, однако ухаживать необходимо и за ними.

Орассон объясняет на примере, почему это необходимо. Когда техник устанавливает охранную систему, он исходит из обстановки у клиента дома в данный момент. Но, например, может произойти так, что после покупки новой мебели или перестановки старой датчики движения окажутся за шкафами. В ходе профилактического обслуживания проверяется, все ли датчики видны и реагируют ли они на движение. Датчики могут оказаться не только за мебелью, но и, например, новыми шторами, и тогда в случае в опасности они не сработают.

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