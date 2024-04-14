В Таллинне появится новый концертный зал почти на 500 мест

Таким образом, в Таллинне появится еще один зал, где смогут практиковаться певческие хоры и танцевальные кружки, которые смогут, при необходимости, там же и выступать. Согласно проекту, общая площадь концертного зала составит около 250 квадратных метров и в зале также предусмотрен дополнительный балкон. Новый концертный зал рассчитан на 446 мест.

По словам вице-мэра Тийта Терика, при строительстве новых общественных зданий важно учитывать различные услуги, предлагаемые городом. „Кулло“, который до сих пор был школой по интересам, в будущем станет общественным центром, где, помимо продолжения предоставления услуги внешкольного образования, будет также библиотека и концертный зал. „Кулло имеет давние традиции, и действующие здесь коллективы заслуживают современной учебной среды, поэтому запланированное уже на этот год строительство является одной из самых масштабных инвестиций в сфере образования и культуры“, – добавил Терик.

„Я рад, что в „Кулло“, помимо прочего, будет многофункциональный зал, где мы сможем проводить различные районные мероприятия“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Идеи по развитию центра рождаются в сотрудничестве с местным сообществом, чтобы создать качественное пространство для всех. Строительство нового концертного зала „Кулло“ и первой библиотеки Кристийне – это масштабные инвестиции“, – пояснил Рийбе.

Старое здание „Кулло“ планируется снести уже осенью этого года. Строительство нового здания планируется начать в этом году, и оно должно быть завершено в 2026 году.

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