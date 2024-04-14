Представитель языкового департамента: эстонский не обязательно преподавать на эстонском

„Я не считаю, что эстонский нужно преподавать на эстонском. Я сама тоже преподаватель и 25 лет до того, как стать чиновником, преподавала эстонский. И я пришла к тому, что промежуточный язык, особенно на начальном уровне, очень важен. Это не обязательно должен быть родной язык ученика. Например, если у меня ученик турок, то я не могу ему преподавать на турецком, надо искать другие решения. Есть такие ученики, которые могут с нуля справляться. Когда я углубленно изучала немецкий, то поехала с уровнем В1 в Берлинский институт. В нашей группе были люди из разных стран и между собой мы не могли общаться на родном языке, поэтому учитель говорил только на немецком, но у нас у всех были базовые знания, мы не начинали с нуля. Я бы не решилась начать с нуля, чтобы мне никто ничего не переводил, чтобы я не получала никаких объяснений, почему та или иная грамматическая форма применяется. И, конечно, все зависит и от ученика. Это не подходит каждому ученику. Нужно предпринимать гигантские усилия, чтобы понимать элементарные вещи. И не каждому ученику подходит, что мы на каждом уроке встаем, играем, знакомимся. Это все входит в компетенцию учителя – подобрать для группы подходящие методические приемы“, – сказала Мерле Лоодус-Адамсон.