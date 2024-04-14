Закрывается известная швейная фирма: „Минимальная зарплата растет слишком быстро“

По словам владелицы и члена правления Mentha Маргит Эскель, среди причин такого решения – внезапное снижение заказов, повышение минимальной зарплаты и ценовое давление: „Некоторые люди у нас работают за минимальную зарплату, поэтому их зарплаты выросли автоматически. В то же время мы не можем поднимать цены на продукцию, потому что конкурируем с продукцией соседних стран“.

В позапрошлом году в Mentha работало 17 человек, чья среднемесячная брутто-зарплата составляла 1127 евро. Это на 72% превышало тогдашнюю минимальную заработную плату в 654 евро. С этого года минимальная заработная плата составляет 820 евро.

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