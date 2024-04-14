ФОТО | Готово! Партии подписали таллиннский коалиционный договор

Партия реформ, Социал-демократическая партия, Isamaa и Eesti 200 утвердили коалиционный договор в субботу, 13 апреля.

Внеочередное заседание Таллиннского городского собрания началось в 10 утра, на повестке дня - выборы мэра и утверждение членов городской управы.

Кандидатом на пост мэра является соцдем Евгений Осиновский. Он сказал, что рад в этот исторический момент подписать четырехпартийное коалиционное соглашение вместе со своими коллегами.

„Новая таллиннская коалиция является уникальной возможностью перевернуть страницу в управлении городом. Социал-демократы довольны заключенным соглашением, поскольку его ядром являются важные реформы в сферах здравоохранения и образования, реализация которых позволит предлагать качественные услуги всем жителям города. В вопросах окружающей среды и городского пространства мы продолжим такую же амбициозную политику, поскольку социал-демократы верят в то, что Таллинн играет значительную роль в достижении климатических и экологических целей всей Эстонии“, – отметил Осиновский.

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