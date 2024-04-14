На одну машину - пять парковочных мест. В Тарту планируют пересмотреть стратегию городской мобильности

По данным исследования, заказанным Тартуской мэрией, в городе под парковку выделено почти два с половиной квадратных километров. В среднем на один припаркованный автомобиль в Тарту приходится около пяти парковочных мест. За последние два года заполняемость платных автопарковок в центре города составила 50%. Тарту планирует пересмотреть стратегию городской мобильности.

„Очень много людей паркуют днем свои машины в той части района Суппилинн, которая ближе всего к центру города, так как там начинаются первые бесплатные зоны. Такая проблема есть на улицах Эмайые, Херне и Леппик. На улице Тяхтвере теперь нет такой проблемы. Пару лет назад, как только там сделали зону платной, то проблема с парковкой сразу же решилась“, – отметила председатель общества района Супилинн Хелен Хийемаа.

По словам представителей районных обществ, чтобы частично освободить пространство от машин и увеличить долю комфорта местных жителей, вблизи центра города необходимо ввести платные парковочные зоны.

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