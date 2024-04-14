Министр иностранных дел Маргус Цахкна: я решительно осуждаю нападение Ирана на Израиль

„Я призываю воздержаться от эскалации и работать над ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. Я нахожусь в постоянном контакте с послом Эстонии в Тель-Авиве и внимательно слежу за развитием событий в регионе. Я поддерживаю право Израиля на самозащиту в рамках международного гуманитарного права“, - сказал Цахкна.

Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, находящихся в Израиле, по возможности проинформировать об этом МИД и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание на сайте министерства или по адресу konsul@mfa.ee.

Министерство иностранных дел также рекомендует избегать поездок в Израиль без крайней необходимости. Приезжающих в Израиль просят проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей. Аэропорты открыты, но в расписании коммерческих рейсов, вылетающих из Израиля, возможны изменения. При необходимости получить консульскую помощь можно по круглосуточному телефону горячей линии +372 5301 9999.

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