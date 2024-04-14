Сводка за сутки: пять аварий, две из них с участием самокатов

В 01.00 в Таллинне на Виру вяльяк, 4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения врезался в электросамокат. Ехавшего на самокате человека доставили в больницу.

В 04.08 в Таллинне у Рауа, 24 произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого 53-летний мужчина на своем Volvo V50 врезался в припаркованную Toyota C-HR. Водитель был доставлен в больницу.

В 04.43 в Таллинне на Ратушной площади 50-летний мужчина упал с электросамоката. Пострадавшего доставили в больницу.

В 09.29 в Выру на Лийва, 10 произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого 50-летняя женщина на своей Toyota Highlander задним ходом врезалась в стену дома. Водительницу доставили в больницу.

В 16.04 в Таллинне на Вабрику, 23 произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения столкнулся с велосипедом. Велосипедиста доставили в больницу.

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