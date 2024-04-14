Невероятная полицейская операция в центре Таллинна: мужчина покалечил несколько человек и угрожал взорвать себя вместе с семьей

Сообщение о случившемся поступило в Центр тревоги в субботу вечером около 19 часов.

По предварительным данным, люди в квартире вместе распивали спиртные напитки, и в какой-то момент 55-летний мужчина, который, как предполагается, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал проявлять агрессию и бросился избивать троих гостей и свою сожительницу. После нападения три человека покинули квартиру и позвонили в Центр тревоги, поскольку мужчина угрожал себя взорвать.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские патрули, спецподразделения полиции и карета скорой помощи. Медики оказали первую помощь 37-летней женщине на месте происшествия и доставили 49-летнюю женщину и 51-летнего мужчину в больницу. Помимо нападавшего в квартире оставались его сожительница и несовершеннолетний ребенок. Спутница жизни нападавшего была трезва.

Руководитель оперативного отдела Пыхьяской префектуры Рогер Кумм рассказал, что 55-летний мужчина заявил полицейским из-за дверей, что взровет себя, если сотрудники полиции войдут в квартиру. Также была получена информация о том, что у мужчины дома может быть оружие.

„В качестве меры предосторожности мы немедленно начали эвакуацию жильцов дома, отключили в доме газ и вызвали подкрепление: полицейских, спецназ и саперов, - рассказал Кумм. - В течение нескольких часов мы пытались вести переговоры с мужчиной через дверь квартиры, чтобы не допустить эскалации ситуации. Наконец, примерно в половину первого ночи мужчина согласился открыть дверь, и полицейские из спецподразделения его задержали“.

Скорая помощь доставила сожительницу мужчины в больницу для медицинского обследования, а ребенка отправили к родственникам.