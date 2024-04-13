Мэром Таллинна станет соцдем Евгений Осиновский

Согласно коалиционному соглашению, партия получает место мэра и выдвигает кандидатуру Евгения Осиновского.

При этом социал-демократы получат две должности вице-мэров - кандидатами выдвинуты Мадле Липпус в сфере городского планирования и Каарел Оя в сфере культуры, спорта и правоохранительной деятельности.

Распределение постов Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) Вице-мэры Пяртель-Петер Пере (Партия реформ)

Вильяр Яаму (Партия реформ)

Карл-Сандер Касе (Isamaa)

Кристьян Ярван (Isamaa)

Марго Роозе (Eesti 200)

Алексей Яшин (Eesti 200)

Мадле Липпус (Социал-демократрическая партия)

Каарел Оя (Социал-демократрическая партия) Председатель горсобрания Сандер Андла (Партия реформ)

Уже в воскресенье утром Таллиннское городское собрание соберется на внеочередное заседание, на котором, среди прочего, будет избран новый мэр. Помимо выборов нового мэра, горсобрание планирует на внеочередной сессии утвердить количественный состав управы и ее структуру. Утверждены будут также новые члены управы.

В повестке дня завтрашней сессии также вопрос о вотуме недоверия заместителю председателя городского собрания Мареку Юргенсону (Центристская партия). Начало заседания в 10:00. Таллиннское коалиционное соглашение будет торжественно подписано на полчаса раньше, то есть в 9:30.

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