Мэром Таллинна станет соцдем Евгений Осиновский(59)
Согласно коалиционному соглашению, партия получает место мэра и выдвигает кандидатуру Евгения Осиновского.
Согласно коалиционному соглашению, партия получает место мэра и выдвигает кандидатуру Евгения Осиновского.
При этом социал-демократы получат две должности вице-мэров - кандидатами выдвинуты Мадле Липпус в сфере городского планирования и Каарел Оя в сфере культуры, спорта и правоохранительной деятельности.
Уже в воскресенье утром Таллиннское городское собрание соберется на внеочередное заседание, на котором, среди прочего, будет избран новый мэр. Помимо выборов нового мэра, горсобрание планирует на внеочередной сессии утвердить количественный состав управы и ее структуру. Утверждены будут также новые члены управы.
В повестке дня завтрашней сессии также вопрос о вотуме недоверия заместителю председателя городского собрания Мареку Юргенсону (Центристская партия). Начало заседания в 10:00. Таллиннское коалиционное соглашение будет торжественно подписано на полчаса раньше, то есть в 9:30.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.