Еще два места вице-мэров Таллинна распределены: они уходят к реформистам. Им же достается должность председателя горсобрания

Согласно договоренности, Партия реформ также получает должность председателя горсобрания, а кандидатом на эту должность является Сандер Андла, официальный представитель партии и член горсобрания.

Пере рассказал Delfi, что экологические и коммунальные вопросы ему очень близки. Он добавил, что у него есть опыт и компетентность в этой сфере, а также доверие и мандат партии.

На вопрос, что он предпримет в качестве вице-мэра в первую очередь, Пере ответил: „Я начну готовиться к уборке снега уже в апреле“.

По словам Пере, Сандер Андла долгое время работал в горсобрании и знает правовую и политическую стороны этого органа. „Нам нужен волевой и энергичный человек с ясным взглядом, который в качестве лидера горсобрания эффективно обеспечит устойчивость коалиции“. Пере отметил: „Сандер — моя правая рука в горсобрании, если хотите“.

Пере рассказал, что одна из их целей — повысить роль городского собрания и районных управ в управлении городом. „Если во времена Центристской партии городские решения по Ласнамяэ принимали те, кто не разбирался в местных делах в других частях города, мы это изменим“, - сказал он. „В читсле наших первых шагов будет введение принципа, согласно которому в городском собрании не принимается ни одно решение, которое влияет на местную жизнь, без мнения районного отдела“. Он добавил, что председатель городского собрания также играет ключевую роль в проведении реформ, а также в управлении городом в целом.

Пере добавил, что старейшиной района Кесклинн будет Дорис Раудсепп, а старейшиной района Пирита - Юлле Раясалу.

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