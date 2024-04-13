СПА-процедуры для железного коня. Какой уход требуется автомобилю после окончания зимы и в преддверии теплого сезона?

„Мало кто знает, но систему кондиционирования воздуха тоже надо обслуживать. Это рекомендуется делать один раз в два-три года. В принципе, один раз в три года будет нормально. Конечно, если автомобиль относительно новый, то на долю первого и, возможно, второго владельца кондиционера хватит“, – говорит специалист.

Но всё это – лишь поверхностный уход. Далее стоит углубиться в более важные пункты.

Вместе с этим сам бог велел сделать полную весеннюю уборку в автомобиле – прибрать и просушить салон, протереть пыль на панелях и руле, помыть коврики. Пройдитесь по салону ручным пылесосом. Используйте специальные средства для уборки салона – влажные салфетки, тряпки из микроволокна, средства для кожаных сидений, щетки для удаления пыли с кнопок.

Эксперты carVertical советуют мыть автомобиль на бесконтактной автоматической мойке или же использовать для удаления грязи ткани из микроволокна. Для очистки нижней части автомобиля стоит обратиться в специализированные автомойки или поставить машину на грузоподъемник.

Во-вторых, надо помыть изнутри все стёкла, т. к. при постоянных перепадах температур на них с обеих сторон оседает влага, на которую налипает пыль. Потом влага испаряется, а пыль остаётся.

„Хотя, в целом, можно сказать, что весна – это больше повод, чем причина для проверки автомобиля, – отмечает автоинженер Алексей Казаков и перечисляет несколько действий для весеннего ухода за машиной. – Во-первых, машину надо помыть, желательно днище тоже. Это имеет смысл сделать после уборки города коммунальными службами или после первых тёплых дождей, которые смоют с улиц пыль и грязь. Автомобиль в любом случае хорошо бы мыть почаще, так как в слое пыли и грязи долго держится влага, пагубно влияющая на металлы. А если там ещё остатки реагентов, то химические реакции будут проходить ещё активнее“.

Для начала, безусловно, надо проконтролировать состояние своего автомобиля. И не важно, пользовались ли вы им зимой, или же он просто стоял в ожидании более благоприятных условий для езды.

Он объясняет: „Кондиционер обслуживают на сервисной станции, где удаляют и сохраняют в своём баллоне хладагент из системы. Затем вакуумируют систему, заодно удаляя оттуда часть накопившейся влаги, а также проверяют на утечки. Проверка вакуумом – не самая надёжная, но она всё равно включена в процедуру обслуживания. Затем заполняют систему хладагентов в необходимом количестве и добавляют немного масла, если это необходимо“.

По его словам, очень важная процедура, которую крайне редко производят при обслуживании системы кондиционера, – это замена элемента осушителя.

„Осушитель накапливает в себе воду из системы, чтобы снизить скорость коррозии и износа компонентов и улучшить свойства хладагента и масла, – объясняет Казаков. – Ресурс осушителя не бесконечен. Но если его периодически менять, то крышка отсека осушителя, возможно, не успеет коррозировать снаружи. Таким образом, когда замена элемента осушителя будет необходима, его можно будет достать без замены всего конденсатора, т. е. наружного радиатора кондиционера“.

О замене резины

По словам Казакова, эффективность зимних шин, даже нешипованных, резко падает с подъёмом температуры выше 10 градусов. На тёплом, мокром асфальте зимние шины могут очень удивить неожиданным скольжением.

„В нашем климате всесезонных шин не бывает, так как для летних и зимних температур и нагрузок свойства шин должны быть взаимоисключающими. Поэтому если прогноз погоды уже не обещает температур ниже +5 градусов, можно понемногу задумываться об установке летних шин. Учитывая „закидоны“ нашей погоды, конечно, к этому стоит подходить с оглядкой“, – советует специалист.

Он подчеркивает, что для максимальной безопасности шины с бóльшим остатком протектора необходимо устанавливать на заднюю ось, вне зависимости от привода и развесовки автомобиля.