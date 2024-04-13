СПА-процедуры для железного коня. Какой уход требуется автомобилю после окончания зимы и в преддверии теплого сезона?
Весна в этом году уже успела порадовать первым теплом и солнцем. И сразу захотелось скинуть с себя лишнее и начать готовиться к приходу лета. Автовладельцы уже тоже обеспокоились сменой покрышек на своем транспорте. Самые смелые даже успели „переобуться“ первыми – и тут выпал снег! Но сменить шины порой недостаточно, ведь после холодной зимы и морозов автомобиль нуждается не только в новой „обуви“. „МК-Эстония“ узнала у специалистов, что еще нужно проверить у машины и какие места подлатать с приходом весны.
Для начала, безусловно, надо проконтролировать состояние своего автомобиля. И не важно, пользовались ли вы им зимой, или же он просто стоял в ожидании более благоприятных условий для езды.
„Хотя, в целом, можно сказать, что весна – это больше повод, чем причина для проверки автомобиля, – отмечает автоинженер Алексей Казаков и перечисляет несколько действий для весеннего ухода за машиной. – Во-первых, машину надо помыть, желательно днище тоже. Это имеет смысл сделать после уборки города коммунальными службами или после первых тёплых дождей, которые смоют с улиц пыль и грязь. Автомобиль в любом случае хорошо бы мыть почаще, так как в слое пыли и грязи долго держится влага, пагубно влияющая на металлы. А если там ещё остатки реагентов, то химические реакции будут проходить ещё активнее“.
Во-вторых, надо помыть изнутри все стёкла, т. к. при постоянных перепадах температур на них с обеих сторон оседает влага, на которую налипает пыль. Потом влага испаряется, а пыль остаётся.
Эксперты carVertical советуют мыть автомобиль на бесконтактной автоматической мойке или же использовать для удаления грязи ткани из микроволокна. Для очистки нижней части автомобиля стоит обратиться в специализированные автомойки или поставить машину на грузоподъемник.
Вместе с этим сам бог велел сделать полную весеннюю уборку в автомобиле – прибрать и просушить салон, протереть пыль на панелях и руле, помыть коврики. Пройдитесь по салону ручным пылесосом. Используйте специальные средства для уборки салона – влажные салфетки, тряпки из микроволокна, средства для кожаных сидений, щетки для удаления пыли с кнопок.
„Весна – хороший повод навести красоту“, – не без улыбки добавляет Алексей Казаков.
Не забудьте про кондиционер
Но всё это – лишь поверхностный уход. Далее стоит углубиться в более важные пункты.
„Мало кто знает, но систему кондиционирования воздуха тоже надо обслуживать. Это рекомендуется делать один раз в два-три года. В принципе, один раз в три года будет нормально. Конечно, если автомобиль относительно новый, то на долю первого и, возможно, второго владельца кондиционера хватит“, – говорит специалист.
Он объясняет: „Кондиционер обслуживают на сервисной станции, где удаляют и сохраняют в своём баллоне хладагент из системы. Затем вакуумируют систему, заодно удаляя оттуда часть накопившейся влаги, а также проверяют на утечки. Проверка вакуумом – не самая надёжная, но она всё равно включена в процедуру обслуживания. Затем заполняют систему хладагентов в необходимом количестве и добавляют немного масла, если это необходимо“.
По его словам, очень важная процедура, которую крайне редко производят при обслуживании системы кондиционера, – это замена элемента осушителя.
„Осушитель накапливает в себе воду из системы, чтобы снизить скорость коррозии и износа компонентов и улучшить свойства хладагента и масла, – объясняет Казаков. – Ресурс осушителя не бесконечен. Но если его периодически менять, то крышка отсека осушителя, возможно, не успеет коррозировать снаружи. Таким образом, когда замена элемента осушителя будет необходима, его можно будет достать без замены всего конденсатора, т. е. наружного радиатора кондиционера“.
О замене резины
По словам Казакова, эффективность зимних шин, даже нешипованных, резко падает с подъёмом температуры выше 10 градусов. На тёплом, мокром асфальте зимние шины могут очень удивить неожиданным скольжением.
„В нашем климате всесезонных шин не бывает, так как для летних и зимних температур и нагрузок свойства шин должны быть взаимоисключающими. Поэтому если прогноз погоды уже не обещает температур ниже +5 градусов, можно понемногу задумываться об установке летних шин. Учитывая „закидоны“ нашей погоды, конечно, к этому стоит подходить с оглядкой“, – советует специалист.
Он подчеркивает, что для максимальной безопасности шины с бóльшим остатком протектора необходимо устанавливать на заднюю ось, вне зависимости от привода и развесовки автомобиля.
„Дело не в равномерном износе, не в торможении или повороте, а в том, что сцепление передних колёс с дорогой намного лучше, чем задних, при этом разница ещё сильно увеличивается с ростом скорости, – объясняет специалист. – Это обусловлено и геометрией подвески, и характеристиками ее элементов, и развесовкой автомобиля, и разнонаправленными усилиями, действующими на шины при езде. И если при этом поставить более изношенные шины на заднюю ось, то достаточно нескольких миллиметров воды в колеях на шоссе, чтобы на с виду пологом повороте задние колёса потеряли сцепление с дорогой и автомобиль занесло с непредсказуемым результатом. Ну а если передние шины износятся быстрее, то замените не все четыре, а только две изношенные, и поставьте новые на заднюю ось. Даже в случае ДТП автомобиль с большой вероятностью врежется в препятствие носом, а не боком, при этом подушки, ремни безопасности и передняя часть корпуса погасят удар“.
Менеджер по обслуживанию Mobire Eesti AS Герт Ватт напоминает, что надо проверить, в каком состоянии летние покрышки и дотянут ли они до следующей зимы.
„Если видно, что износ уже большой, тянуть не стоит. Дополнительная смена резины летом может влететь в копеечку и обойтись в сумму, равную стоимости 1–2 новых покрышек – в зависимости от их размера. Минимальный предел для износа летних шин составляет 1,6 мм. Mы рекомендуем менять летние шины с остатком ниже 3 мм, чтобы обеспечить безопасность даже в дождливую погоду.
Также проверьте или дайте специалисту взглянуть на возможные повреждения шин“, – говорит Герт Ватт.
Он также советует посмотреть и на зимние покрышки. Если они изношены неравномерно, то, возможно, это указывает на необходимость регулировки мостов. Регулировка поможет избежать чрезмерного износа летних шин.
„Особенно в весеннее время, когда на дорогах много выбоин, ходовая часть автомобиля может нуждаться в большем внимании“, – добавляет специалист.
А эксперты из carVertical отмечают, что шины устаревают. Это означает, что не следует использовать покрышки, которым 10 лет и больше, даже если у них еще достаточно прочности. В идеале через каждые 3–5 лет стоит менять комплект резины.
Что еще проверить?
Герт Ватт также советует проверить, хотя бы визуально, состояние тормозов. Об этом можно попросить механика, когда обратитесь за сменой шин.
Когда ночные морозы совсем отступят, то следует заменить зимний стеклоочиститель на летний. Он значительно лучше справится, например, с удалением остатков от насекомых на стекле.
Необходимо оценить также состояние лобового стекла и дворников – и при необходимости их заменить. Экстремальные температуры ускоряют износ дворников. Резиновые дворники могут начать трескаться, создавая плохую видимость и царапины на стекле. Эксперты советуют менять дворники через каждые 6–12 месяцев.
„Долгие закаты, которые нас ожидают, требуют чистого поля зрения“, – добавляет Герт Ватт.
Ватт также напоминает о важности своевременной проверки кондиционера. Как правило, с приходом жары в автомастерских выстраивается очередь из тех, у кого с кондиционером возникли проблемы.
А владельцам автомобилей с дизельным мотором Ватт советует при возможности начинать уже заправляться летним топливом, т. к. его качество выше.
„На электромобиле по возможности разрядите аккумулятор до минимума, а затем зарядите его на очень медленном режиме зарядки. Это помогает восстановить производительность батареи“, – добавляет Герт Ватт.
Если на автомобиле появилась ржавчина, стоит сразу заняться ее устранением, иначе она расползется, подобно плесени, и нанесет серьезный вред всем кузову. Лучше всего с ржавчиной справится механик. Удалить ржавчину самостоятельно тоже можно, но, по словам экспертов carVertical, это – долгий процесс.
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