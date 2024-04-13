Кому на пенсии живется хорошо? С 1 апреля этого года средняя пенсия по старости увеличилась с 700 до 774 евро!

„По состоянию на 01.04.2024 народная пенсия в Эстонии составляет 372 евро. Есть также пособие по инвалидности для людей, потерявших трудоспособность, которое выплачивает Касса по безработице, – объясняет специалист. – При расчете индекса государственной пенсии учитывают изменение поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год в объёме 80%, а также изменение индекса потребительских цен за предыдущий год в объёме 20%. Прогнозировать будущую инфляцию сложно. Согласно закону, пенсионный индекс рассчитывается на основе реальных изменений сумм, полученных в предыдущем году. Мы осознаем, что для сокращения бедности необходимо увеличить минимальную пенсию, и постепенно работаем над этим на национальном уровне“.

Что же касается минимальных ставок, то законом предусмотрено, что пенсионер по старости не может получать меньше ставки народной пенсии.

„Если взять, например, 2011 год – год введения евро, то цифры будут следующими: 1 апреля 2011 года средняя пенсия по старости составляла 306 евро, 1 апреля 2024 года – 774 евро. Так что можно сказать, что пенсия сегодня выросла более чем в два раза. По сравнению с 2023 годом рост составит 10,6% в этом году, а средняя пенсия вырастет с 700 евро до 774 евро, – говорит советник отдела труда и пенсионной политики Министерства социальных дел Мерле Сумил-Лаанемаа. – В Эстонии нет потолка размера выплат пенсионерам по старости. Поэтому, если в течение трудового стажа человека была уплачена большая сумма социального налога, размер его пенсии может составить значительно больше тысячи евро“.

При индексации увеличивается как базовая часть пенсии, так и годовой коэффициент. Базовая часть, размер которой для всех пенсионеров – одинаковый, при индексации повышается больше годового коэффициента. Это делают с целью быстрее повысить именно ту часть пенсии, которая, независимо от трудового стажа, выплачивается всем пенсионерам одинаково. Так повышается способность справляться в повседневной жизни также и для получателей небольших пенсий.

При вычислении индекса учитывают изменение поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год в объёме 80%, а также изменение индекса потребительских цен за предыдущий год в объёме 20%.

Она подчеркивает: „С 2027 года возраст выхода на пенсию по старости будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни. Основанием для определения пенсионного возраста станет ожидаемая продолжительность жизни 65-летних мужчин и женщин, которую рассчитывают в Департаменте статистики и к которой по особой формуле добавляется изменение предполагаемой продолжительности жизни. На основании этих данных 1 января каждого года правительство будет утверждать новый возраст выхода на пенсию по старости, который будет вступать в силу через два года. По мере увеличения ожидаемой продолжительности жизни будет повышаться и пенсионный возраст, но не более чем на три месяца в год“.

„Также с 2023 года для пенсионеров по старости был введен не облагаемый подоходным налогом минимум. Этот минимум меняется каждый год и применяется Департаментом социального страхования к пенсии человека при выплате автоматически. Если в прошлом году не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров по старости составил 704 евро, то с 2024 года – 776 евро, а средняя пенсия составит в этом году 774 евро, – подчеркивает Репсон-Дефорж. – Тут надо обратить внимание пенсионеров, которые получают меньше этого минимума и продолжают работать. Для них пенсия освобождена от необходимости уплаты подоходного налога полностью, и остаток они могут применить к заработной плате или другим подлежащим подоходному налогообложению доходам. Для этого надо предоставить работодателю соответствующее заявление“.

„В 2024 году самая большая пенсия по старости составила 16 863 евро, минимумом является текущая ставка народной пенсии, то есть 336,39 евро. Но если принимать в расчет суммы, которые Эстония выплачивает людям, имеющим пенсионный стаж в Эстонии и при этом проживающим за границей, то наименьшая сумма составляет менее 10 евро. Самая большая пенсия по нетрудоспособности в 2024 году составляет 914 евро, самая маленькая – 98 евро“, – рассказывает советник по коммуникациям Департамента соцстрахования Ксения Репсон-Дефорж.

Напомним, принятым Рийгикогу законом о госбюджете на 2024–2027 годы утверждена и бюджетная стратегия на 2024–2027 годы, в которой ставка освобождения от подоходного налога для пенсионеров по старости согласована на уровне 776 евро, передает BNS.

В начале марта правительство объявило, что наряду с другими налоговыми изменениями в следующем году освобождение от подоходного налога для средней пенсии будет сохранено на уровне этого года – 776 евро. По прогнозам министерства финансов, в следующем году средняя пенсия вырастет до 826 евро, что означает отказ от обещания, данного в коалиционном соглашении.

В 2023 году пенсионер получил в среднем 42% от своей последней зарплаты, а за последние 10 лет уровень коэффициента замещения пенсии остался прежним или даже несколько снизился. Это правда, что дополнительные пенсионные ступени приносят и дополнительный доход. Поэтому для обеспечения достаточного дохода после выхода на пенсию, помимо I пенсионного уровня, все более важными становятся дополнительные сбережения или инвестиции, будь то посредством поддерживаемых государством II и III пенсионных ступеней или каким-либо другим способом“.

Если посмотреть на соотношение средней пенсии по старости к средней зарплате в Эстонии, то оно сейчас составляет около 34%. Если взять за основу прогноз брутто-зарплаты Банка Эстонии на этот год и прогнозируемую среднюю пенсию по старости с апреля, то она вырастет до 39% от средней зарплаты, а это значит, что относительное экономическое благосостояние в этом году несколько улучшится.

Наряду с увеличением числа пенсионеров (если в 2000 году в Эстонии было 284 000 пенсионеров по старости, то в 2023 году – 309 000) в Эстонии постоянно растет и пенсия по старости. Соответственно, уровень абсолютной бедности снижается. Помимо того, что пенсия выросла в евро, выросла и покупательная способность средней пенсии по старости, которая в прошлом году была в 1,2 раза выше, чем в 2010 году. Замедление роста цен и повышение пенсий в апреле еще больше повысят покупательную способность пенсий в этом году.

Соотношение пенсий и зарплат меняется из года в год. В 2021 году, когда средняя пенсия была освобождена от подоходного налога, средняя пенсия составляла почти 43 процента средней зарплаты. В 2024 году это соотношение составит почти 49 процентов. Средняя пенсия значительно выросла благодаря индексации и внеочередному повышению пенсий. В 2023 году произошло самое большое повышение пенсий за последние 15 лет, составив 17,6 процента вместе с внеочередным повышением пенсий.

годы. По прогнозу Министерства финансов, средняя пенсия в 2025 году вырастет до 826 евро. При не облагаемой подоходным налогом ставке подоходный налог в 2025 году должен составить 11 евро в месяц от расчетной средней пенсии.

С 1 апреля после ежегодной индексации пенсия увеличится на 10,6 процента, или до 774 евро в месяц. Индексация пенсий продолжится и в последующие

„Если проведенная в 2018 году реформа подоходного налога поставила работающих пенсионеров в худшее положение, чем было до этого, поскольку получение заработной платы в дополнение к пенсии привело к уменьшению не облагаемых налогом доходов, то со следующего года в стране будет действовать система подоходного налога, больше не зависящая от доходов и единообразная для всех“, – сказала министр.

Законопроект меняет со следующего года порог не облагаемого налогом дохода для людей, достигших пенсионного возраста по старости. С 2025 года единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц также будет распространяться на всех людей трудоспособного возраста.

Руководствуясь этим, министр социальной защиты Сигне Рийсало в среду направила на круг согласования законопроект, согласно которому не облагаемый подоходным налогом уровень пенсий с 2025 года останется на уровне 776 евро в месяц, и по нынешним расчетам это значит, что со средней пенсии придется платить подоходного налога 11 евро в месяц.

В дальнейшем не облагаемый налогом доход пенсионеров может быть увеличен на тех же основаниях, что и общий не облагаемый налогом доход, с учетом возможностей государственного бюджета и общей налогово-экономической среды.

Пенсию не ниже средней по состоянию на 1 апреля 2024 года будут получать почти 156 000 человек, или 49 процентов всех пенсионеров.

Проект представлен Союзу объединений пенсионеров Эстонии, Кассе по безработице, Эстонской торгово-промышленной палате, Союзу налогоплательщиков, Центральному союзу работодателей Эстонии, Налогово-таможенному департаменту, Пенсионному центру и Департаменту социального страхования.

Опрос Института общественных исследований показал, что 77% людей считают отказ правительства от освобождения средней пенсии от подоходного налога, обещанного в коалиционном соглашении, обманом пенсионеров.

Как живут простые люди?

Я 45 лет проработала водителем общественного транспорта в Таллинне. Как я справляюсь? Если дожила до 70 лет, значит, как-то справляюсь. Тяжело, потому что здоровье и молодость остались на работе. А пенсия… В голове все время одна и та же мысль – а хватит мне денег на завтра? Давно уже не покупаю то, что хочется. Хотя я и в молодости редко что себе покупала, все лучшее – детям. Мне очень трудно из-за здоровья, уже давно не могу выйти на улицу. Даже новую ID-карту не могу получить, попросту не дойти из-за болей. Недавно образовалась какая-то язва на ноге, которая стала течь. Еле добилась, чтобы медсестра приходила ко мне домой делать перевязки. Вот так еле-еле и справляюсь. Проснулась, и полдня уходит на то, чтобы прийти в себя и начать хотя бы что-то делать.