Миссия выполнима? В Эстонии не хватает кризисных семей для детей, которых приходится забирать у родителей, но не стоит отправлять в приют

– В сознании многих еще живы устаревшие представления о том, что такое детский дом и как он выглядит: воображение рисует большие помещения на 10–20 человек с железными кроватями, со строгими воспитателями, алюминиевые ложки и вилки в столовой… В общем, что-то вроде пионерского лагеря строгого режима. А как на самом деле?

– На самом деле всё не так. Даже такого понятия, как детский дом, уже нет, дети живут в домах семейного типа. Условия максимально приближены к семейным. Внешне они никак не отличаются от других домов. Обычно двухэтажные, в доме от четырех до шести комнат, как правило, дети живут в комнате по двое, бывает и по одному. В одном доме проживает до шести детей и двое-трое семейных родителей, которые работают по длинным сменам, то есть одновременно с детьми проживает один взрослый. Иногда бывает необходимость в няне в дневное время, если, например, в семье живет ребенок детсадовского возраста.

– Однако в детские дома семейного типа попадают не все дети. Кто именно нуждается в услугах кризисных семей?

– Кризисные семьи предназначаются детям всех возрастов, которые изъяты из биологических семей и будущий уклад жизни которых еще не известен. Период нахождения детей в кризисной семье – до 90 дней. За это время опекун ребенка, то есть местное самоуправление, принимает решение, где ребенку жить дальше.

– Почему этих детей забирают у родителей?

– Причин много, но объединяет все случаи одно: биологические родители не справились с воспитанием ребенка, у них отсутствуют родительские навыки, они не смогли обеспечить условия, необходимые для безопасной жизни и полноценного развития ребенка. Зачастую у этих родителей имеются зависимости, самая распространенная – алкогольная.

Чувство миссии и желание помочь

– Что такое кризисная семья, кто может ею стать?