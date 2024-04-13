На птичьих правах: как правильно объяснить пернатым, где им гнездиться не следует?

Антиприсадные шипы – металлические, но птиц они не травмируют, просто, как и тросы, не позволяют птице приземлиться. В редких случаях применяют дроны.

У специалистов широкий ассортимент средств сделать так, чтобы балкон или крыша разонравились крылатым. В их числе – противоприсадные шипы, тросы, сетки.

„Когда птицы с рассветом начинают кричать, спать не дают, это тоже мало кому нравится. А когда у чаек выводятся птенцы и начинают самостоятельно передвигаться, ходить становится страшно: взрослые птицы нападают на прохожих, на детей, на собак. Машины птицы пачкают – тоже серьезная проблема“, – добавляет она.

Помощник руководителя Narva Tuletõrjeühing OÜ Елена Виролайнен отмечает, что помимо шума и беспокойства от пернатых люди часто жалуются на то, что птицы попадают в вентиляционные каналы, вьют гнезда прямо в трубах, засоряют их, и вентиляция перестает работать.

Он добавляет: „Ворон в последнее время стало заметно меньше, и они ведут себя по-разному. Некоторые, выведя птенцов, сразу уводят их в безопасное место. Другие, едва птенцы проклюнулись, уже проявляют агрессию, могут напасть на детей, на маленьких собачек. Первые не доставляют особых хлопот и могут жить рядом с людьми много лет, а вот если вороны агрессивны, то на будущий год лучше не давать им поселиться на прежнем месте, убрать старое гнездо и не давать построить новое. А голуби вообще птицы безобидные – правда, плодятся, как курицы, на балконах, на чердаках“.

„Люди хотят спокойно открывать летом окна и не слышать писка, крика, гама, шума. Хотят спокойно проводить лето, – констатирует специалист по птицам Linnuabi Grupp Дмитрий Сакса.– 90 процентов шума производят чайки – так называемые „бакланы“, которые на самом деле – серебристые чайки. Они доставляют больше всего неудобств. Когда чайки начинают гнездиться, они кричат на крышах, а когда появляются птенцы, добавляется еще и их писк, и агрессия родителей. А люди хотят спокойствия“.

Жалобы на пернатых можно услышать в любом районе, в любом городе – и в материковой части страны, и на побережье. Кому чайки мешают, кому голуби, кому ласточки или вороны.

В нестандартной ситуации, когда, например, птица устроила гнездо на крыше автомобиля, на двери гаража или посреди штабеля стройматериалов и т. п. , и в гнезде уже появились яйца, необходимо связаться с Департаментом окружающей среды по телефону 1247 и следовать их инструкциям.

„На этом этапе мы гнездо убираем и все. Это не уничтожение гнезда, а просто чистка крыши от мусора, который накидывают птицы, профилактическая деятельность. Уничтожение – это когда в гнезде уже есть яйца, – поясняет Дмитрий Сакса. – Иногда Keskkonnaamet (Департамент окружающей среды) дает разрешение убрать и гнездо с яйцами, когда это нужно для безопасности – например, в аэропорту или в месте, где ведется стройка. В нашей практике было, что, согласовав действия с Keskkonnaamet, мы перенесли гнездо с яйцами подальше от зоны, где работали люди. Птенцы потом благополучно вывелись и улетели. А уборка крыши нужна, чтобы птица не успела устроить гнездо“.

Голубиное гнездо зачастую представляет собой всего две веточки, которые нужны, чтобы, когда папа или мама переворачивают яйца, они не укатились.

На этапе стройки гнездо чайки выглядит как кучка мха, каких-то веток, прутиков. То есть даже человек, далекий от природы, сразу поймет, что это – гнездо, а не просто куча растительного мусора.

Чтобы защитить от нашествия голубей балконы, рекомендуется застеклить лоджию либо поставить сетку, чтобы птицы физически не могли попасть на балкон. Балкон должен быть чистым, по словам специалистов, птиц особенно притягивает захламленное пространство.

Единственное, что мы не используем, это акустические системы – колонки, издающие крик хищных птиц. У нас это абсолютно не работает, птицы быстро привыкают и не реагируют. А если колонка будет издавать сигнал опасности самих чаек, то, не видя реальной угрозы, птица и к этому крику привыкает. Как в притче с мальчиком, который из шалости кричал: „Волки, волки“, и ему перестали верить. Только волки однажды могут прийти, и мы однажды тоже можем прийти“.

„Мы убираем гнезда с крыш и из труб до конца марта. Потому что в апреле птицы уже садятся на яйца, и трогать их нельзя, а пока они только еще выбирают себе места“, – говорит Елена Виролайнен. По ее словам, старые гнезда нужно убирать обязательно, чтобы у птиц не было соблазна им воспользоваться, ведь начинать строительство с нуля -намного труднее.

Дмитрий Сакса говорит, что проверять крышу нужно регулярно, через день, до самого конца сезона гнездования – то есть, до конца мая, учитывая, что птицы выводят птенцов не одновременно.

Первой начинает гнездиться серебристая чайка. А после нее, когда у серебристой уже чирикают птенцы, начинает гнездиться сизая чайка – наиболее агрессивная из всего вида этих птиц, гнездящихся в городе.

„Когда сообщают, что кого-то чайка в голову клюнула, это по большей части связано именно с сизой чайкой“, – отмечает специалист.

Иногда проблемы возникают и с гнездящимися на деревьях пернатыми. Например, грачи живут большими колониями, до 10 гнезд на дереве, тогда как серые вороны делают одно гнездо.

Дмитрий рассказывает, как однажды им пришлось „выселять“ колонию грачей из городского парка Кохила, так как птицы там кричали не переставая и днем, и ночью – к „радости“ окрестных жителей, а все дорожки были покрыты птичьим пометом.

С одной стороны, птичек, оставшихся без гнездышка, жалко. Однако лучше направить их искать себе другое место жительства, чем потом лечить у близких психотравмы, которые могут остаться на всю жизнь.

По словам медиков, орнитофобия (то есть иррациональная боязнь птиц) зачастую развивается именно из-за того, что подвергшийся нападению чайки или вороны ребенок испугался.

А что, если никто не видит?..

Опоздать с уборкой – дело нехитрое. И у тех, кто обнаруживает гнездо с яйцами там, где не надо, может возникнуть вопрос: а кто узнает, если я это гнездо разорю? У нас же не сидит по чиновнику на каждой крыше!