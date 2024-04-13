На птичьих правах: как правильно объяснить пернатым, где им гнездиться не следует?
Весна прилетает на крыльях птиц, но далеко не все этому рады. В брачный период, а также во время выведения птенцов пернатые бывают очень беспокойными соседями. Что сделать, чтобы отвадить горластых птиц подальше от наших крыш и балконов, – выясняла „МК-Эстония“.
Жалобы на пернатых можно услышать в любом районе, в любом городе – и в материковой части страны, и на побережье. Кому чайки мешают, кому голуби, кому ласточки или вороны.
Множество проблем
„Люди хотят спокойно открывать летом окна и не слышать писка, крика, гама, шума. Хотят спокойно проводить лето, – констатирует специалист по птицам Linnuabi Grupp Дмитрий Сакса.– 90 процентов шума производят чайки – так называемые „бакланы“, которые на самом деле – серебристые чайки. Они доставляют больше всего неудобств. Когда чайки начинают гнездиться, они кричат на крышах, а когда появляются птенцы, добавляется еще и их писк, и агрессия родителей. А люди хотят спокойствия“.
Он добавляет: „Ворон в последнее время стало заметно меньше, и они ведут себя по-разному. Некоторые, выведя птенцов, сразу уводят их в безопасное место. Другие, едва птенцы проклюнулись, уже проявляют агрессию, могут напасть на детей, на маленьких собачек. Первые не доставляют особых хлопот и могут жить рядом с людьми много лет, а вот если вороны агрессивны, то на будущий год лучше не давать им поселиться на прежнем месте, убрать старое гнездо и не давать построить новое. А голуби вообще птицы безобидные – правда, плодятся, как курицы, на балконах, на чердаках“.
Помощник руководителя Narva Tuletõrjeühing OÜ Елена Виролайнен отмечает, что помимо шума и беспокойства от пернатых люди часто жалуются на то, что птицы попадают в вентиляционные каналы, вьют гнезда прямо в трубах, засоряют их, и вентиляция перестает работать.
„Когда птицы с рассветом начинают кричать, спать не дают, это тоже мало кому нравится. А когда у чаек выводятся птенцы и начинают самостоятельно передвигаться, ходить становится страшно: взрослые птицы нападают на прохожих, на детей, на собак. Машины птицы пачкают – тоже серьезная проблема“, – добавляет она.
Как защититься от непрошенных жильцов?
У специалистов широкий ассортимент средств сделать так, чтобы балкон или крыша разонравились крылатым. В их числе – противоприсадные шипы, тросы, сетки.
Антиприсадные шипы – металлические, но птиц они не травмируют, просто, как и тросы, не позволяют птице приземлиться. В редких случаях применяют дроны.
„Это специальные устройства, звуки и скорость которых имитируют атаку хищника, – поясняет специалист. – Это человек должен приходить и пугать.
Единственное, что мы не используем, это акустические системы – колонки, издающие крик хищных птиц. У нас это абсолютно не работает, птицы быстро привыкают и не реагируют. А если колонка будет издавать сигнал опасности самих чаек, то, не видя реальной угрозы, птица и к этому крику привыкает. Как в притче с мальчиком, который из шалости кричал: „Волки, волки“, и ему перестали верить. Только волки однажды могут прийти, и мы однажды тоже можем прийти“.
Чтобы защитить от нашествия голубей балконы, рекомендуется застеклить лоджию либо поставить сетку, чтобы птицы физически не могли попасть на балкон. Балкон должен быть чистым, по словам специалистов, птиц особенно притягивает захламленное пространство.
Что делать с гнездом?
На этапе стройки гнездо чайки выглядит как кучка мха, каких-то веток, прутиков. То есть даже человек, далекий от природы, сразу поймет, что это – гнездо, а не просто куча растительного мусора.
Голубиное гнездо зачастую представляет собой всего две веточки, которые нужны, чтобы, когда папа или мама переворачивают яйца, они не укатились.
„На этом этапе мы гнездо убираем и все. Это не уничтожение гнезда, а просто чистка крыши от мусора, который накидывают птицы, профилактическая деятельность. Уничтожение – это когда в гнезде уже есть яйца, – поясняет Дмитрий Сакса. – Иногда Keskkonnaamet (Департамент окружающей среды) дает разрешение убрать и гнездо с яйцами, когда это нужно для безопасности – например, в аэропорту или в месте, где ведется стройка. В нашей практике было, что, согласовав действия с Keskkonnaamet, мы перенесли гнездо с яйцами подальше от зоны, где работали люди. Птенцы потом благополучно вывелись и улетели. А уборка крыши нужна, чтобы птица не успела устроить гнездо“.
В нестандартной ситуации, когда, например, птица устроила гнездо на крыше автомобиля, на двери гаража или посреди штабеля стройматериалов и т. п. , и в гнезде уже появились яйца, необходимо связаться с Департаментом окружающей среды по телефону 1247 и следовать их инструкциям.
„Мы убираем гнезда с крыш и из труб до конца марта. Потому что в апреле птицы уже садятся на яйца, и трогать их нельзя, а пока они только еще выбирают себе места“, – говорит Елена Виролайнен. По ее словам, старые гнезда нужно убирать обязательно, чтобы у птиц не было соблазна им воспользоваться, ведь начинать строительство с нуля -намного труднее.
Дмитрий Сакса говорит, что проверять крышу нужно регулярно, через день, до самого конца сезона гнездования – то есть, до конца мая, учитывая, что птицы выводят птенцов не одновременно.
Первой начинает гнездиться серебристая чайка. А после нее, когда у серебристой уже чирикают птенцы, начинает гнездиться сизая чайка – наиболее агрессивная из всего вида этих птиц, гнездящихся в городе.
„Когда сообщают, что кого-то чайка в голову клюнула, это по большей части связано именно с сизой чайкой“, – отмечает специалист.
Иногда проблемы возникают и с гнездящимися на деревьях пернатыми. Например, грачи живут большими колониями, до 10 гнезд на дереве, тогда как серые вороны делают одно гнездо.
Дмитрий рассказывает, как однажды им пришлось „выселять“ колонию грачей из городского парка Кохила, так как птицы там кричали не переставая и днем, и ночью – к „радости“ окрестных жителей, а все дорожки были покрыты птичьим пометом.
С одной стороны, птичек, оставшихся без гнездышка, жалко. Однако лучше направить их искать себе другое место жительства, чем потом лечить у близких психотравмы, которые могут остаться на всю жизнь.
По словам медиков, орнитофобия (то есть иррациональная боязнь птиц) зачастую развивается именно из-за того, что подвергшийся нападению чайки или вороны ребенок испугался.
А что, если никто не видит?..
Опоздать с уборкой – дело нехитрое. И у тех, кто обнаруживает гнездо с яйцами там, где не надо, может возникнуть вопрос: а кто узнает, если я это гнездо разорю? У нас же не сидит по чиновнику на каждой крыше!
Дмитрий Сакса на пальцах разъясняет, почему это – очень плохая идея: „Вот вы, любитель природы, смотрите в окно, и замечаете, что на углу крыши пятиэтажки птичка сделала гнездышко. Наверняка у вас есть телефон, а в нем камера с хорошим зумом (увеличением изображения – прим. ред.). Вы сделали пару фотографий, начинаете за ними наблюдать, видите, что самка села на яйца, ждете появления птенцов. А потом видите, что пришел человек, все это в мешок покидал, и все – гнезда нету. Вы начинаете возмущаться, куда-то звонить, жалобу передают по цепочке. И выясняется, что председатель товарищества поручил дворнику сходить на крышу и, „пока никто не видит“, убрать гнездо. Департамент окружающей среды тут же заинтересуется обстоятельствами, и деньги пойдут в государственную казну. Муниципальная полиция также может задать вопросы председателю КТ, почему люди без спецэкипировки находятся на крыше. В общем, все все контролируют и проверяют. У всех сейчас есть телефоны, и, если кто-то заметит нарушение, прежде чем кого-то позвать, он, скорее всего, это сфотографирует. Проще не нарушать закон, все делать вовремя, да и с этической стороны – раз уж дали птице снести яйца, дайте ей уж и детей вырастить“.
Штраф за разорение птичьего гнезда для физического лица может достигать 600 евро, ну а лицо юридическое может потерять 1300 евро. В Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства поступает в среднем 5–7 жалоб на чаек и ворон в год.
Почему птиц в городе меньше не становится?
Казалось бы, птицам, промышляющим на помойках, в городе все давно уже нечего делать – ведь мы закрываем баки крышками, запираем контейнеры в мусорных домиках, а тем, кто бросает объедки из окна, выписывают штрафы. Почему же пернатые продолжают селиться в городе?
„Родители высидели птенцов, птенцы глазки открыли и увидели что? Крышу. Они и считают, что крыша – их естественный ареал. Они выросли, стали половозрелыми – куда они полетят гнездиться? На побережье или на крышу, на которой выросли? – спрашивает Дмитрий. – Получается, чайки разделяются на городских и морских по „состоянию души“. Какие-то птицы размножаются на птичьих островах, а другие вполне комфортно обитают в городе на крышах“.
По словам специалистов, людей, которые считают, что если бедных птичек не покормить, то они погибнут, достаточно много. Благодаря им городской чайке живется очень комфортно: она сидит на парапете дома, обозревает окрестности, видит, как открывается то одно, то другое окошко, бабушка или
дедушка высовывает наружу кастрюльку и вываливает ее содержимое наружу. Чайка слетела, насытилась и довольная вернулась на крышу. Это ж просто рай! Так один жилец может создать проблему всему дому. А бывает, что таких жильцов – намного больше.
Сколько стоят услуги специалиста?
Как правило, крыша крыше рознь, и цены варьируются в зависимости от особенностей крыши вашего дома: плоская она или двускатная, трехскатная, многоуровневая? Насколько она заросла мхом? Сколько птичьих „стройматериалов“ на ней уже скопилось? Насколько жестко птицы готовы отстаивать свою территорию.
„Мы приезжаем на объект, осматриваем его и делаем индивидуальное предложение. С точки зрения трудозатрат кажется логичным, чтобы пятиэтажки платили больше, чем девятиэтажки, потому что на девятый этаж поднимаешься на лифте, а на пятый – ножками“, – улыбаясь поясняет Дмитрий Сакса.
Почему не надо трогать птенцов?
„Птицы не бросают своих детей. Папа или мама всегда рядом, всегда присматривают, просто не все ведут себя агрессивно, если подходит человек, – отмечает Дмитрий Сакса. – И голубь, и чайка могут просто сидеть поодаль. А человек берет птенца, несет домой, и начинаются посты в соцсетях – что делать с брошенным птенцом?.. А родитель тогда может просто за червячком полетел на соседнюю улицу. Прилетает – нет птенца. Он его позвал-позвал – нету. Он понимает, что с птенцом что-то случилось – скорее всего, его съели, вычеркиваем. А человеку тем временем пишут – отнеси его обратно! Он на следующий день выносит птенца, а на улице его уже никто не ждет, родители заняты другими птенцами, может, перелетели на новое место кормежки. Важно, чтобы люди понимали: птенцов подбирать нельзя!“
Рекомендации экспертов
„Технику безопасности никто не отменял. При передвижении по крыше как минимум должны быть каска и страховка, – перечисляет специалист по птицам Linnuabi Grupp Дмитрий Сакса. – Важно, чтоб крыши были чистые. И нужно проводить регулярный контроль мест, где птицы гнездятся. Чтоб не было мха, мусора какого-то, веток. Чистота – залог здоровья. Крыш, на которых растет мох, очень много. Чайка прилетает, по-быстрому этот мох отдирает, в кучу скидывает – гнездо готово“.
Эксперты рекомендуют защитить трубы вентиляции, поставив сетки, чтобы птицы не могли туда попасть. Голуби, например, откладывают яйца прямо в трубах, потом птенцы не могут выбраться, падают в вентиляцию, погибают там.
Многие пытаются контролировать крыши сами. Но, отмечают специалисты, часто бывает так, что эксперты поднялись на крышу раза три-четыре, потом ответственный человек заболел или уехал в отпуск, вернулся – а там уже яйца или вовсе птенцы. Тогда все, до следующего года!
„Очень много председателей КТ – женщины в возрасте, и для них регулярный осмотр крыши, тем более двускатной, – дело непростое и небезопасное. Можно получить травму, потом нужно будет лечиться. Поэтому советуем
обращаться к специалистам, которые работают со страховкой и в защитном снаряжении“, – советует представитель Narva Tuletõrjeühing OÜ Елена Виролайнен.
К сведению
Сколько стоит чистка крыши?
Специалисты отмечают, что птицы вьют гнезда чаще всего на тех крышах, которые зарастают мхом. И можно очистить крышу, чтобы сделать ее непривлекательной для птиц.
„Мы считаем стоимость по площади основания дома. 1 м2 стоит 3,9 евро, – отмечают в фирме Majakatus. – Если объект находится вне Таллинна, то прибавляется стоимость проезда 0,3€/км“.
Например, стоимость чистки крыши дома с площадью основания 100 кв.м составит 390 евро.
Впрок
Цены на некоторые услуги по защите от птиц
• Отлов птиц – по договорённости.
• Отпугивание птиц – по договорённости.
• Уборка загрязнений от деятельности птиц, в зависимости от объёма, – от 150 евро.
• Ликвидация птичьих гнёзд – от 100 евро.
• Услуги установки оборудования, сеток, шипов, осмотр, контроль и т. д. – от 50 евро/час.
• Стоимость вызова – 50 евро.
• Стоимость вызова за пределы Таллинна – 0,45 евро/км (туда + обратно).
Источник: Linnuabi.
* К цене добавляется НСО (22%)
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