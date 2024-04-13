В марте эстонские фирмы и учреждения известили о коллективном сокращении 140 рабочих мест, больше всех пострадали строители

„Оба этих показателя ниже, чем в последние месяцы, а также значительно лучше, чем в марте нескольких предыдущих лет. Например, в начале пандемии коронавируса в марте было подано 46 уведомлений о коллективных сокращениях, в результате которых почти 1000 человек потеряли работу“, - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе Кассы по безработице.

В то же время, добавили в пресс-службе, в марте были видны и признаки улучшения на рынке труда.

„Рост зарегистрированной безработицы в марте прекратился. Март стал первым месяцем с августа прошлого года, когда в Кассе по безработице было зарегистрировано меньше людей, чем было снято с учета. О большом снижении безработицы говорить пока, конечно, нельзя. Но по сравнению с началом марта, к концу месяца на учете было на несколько сотен безработных меньше, а к началу апреля их число еще больше снизилось. Среди новых безработных в марте больше всего - порядка 800 человек - работали в строительстве“, - добавили в пресс-службе.

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