ФОТО | Eesti 200 в Таллиннской городской управе достанутся две должности вице-мэра. Один из кандидатов - молодой политик Алексей Яшин

По словам лидера партии Маргуса Цахкна, их главная цель — обеспечить прозрачность городского управления. Он добавил, что важными целями являются также переход на эстоноязычное образование, то есть реформа образования, и поддержание экономики города.

Eesti 200 получит две должности вице-мэра в создаваемом городском правительстве – кандидатами выдвинуты Марго Роозе в сфере городского хозяйства и Алесей Яшин в сфере образования.

Марек Рейнаас, который будет представлять Eesti 200 в Таллиннском коалиционном совете, заявил, что сейчас дела обстоят иначе, чем раньше. „Правление Таллинна собралось, прочитало коалиционное соглашение и одобрило его, и в дальнейшем жизнь в Таллинне будет организована именно так, как написано“.

„Для нас важно освободить управление городом от Центристской партии, а также выяснить, какие именно расходы и субсидии отправились в разные сферы столичной жизни, которые, возможно, не должны были быть туда направлены.

Переход на эстоноязычное образование является самой важной заботой столицы в ближайшие годы“, - сказал Рейнаас. „Алексей [Яшин] будет заниматься именно этой темой“.

„Другой вопрос - это экономика - каков бюджет города Таллинна, как он распределен, и Марго [Роозе] будет той, кто об этом позаботится“, - сказал Рейнаас, добавив: „У нас рок-н-рольная команда!“.

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