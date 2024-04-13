Урмас Рейнсалу: завтрашнее голосование по выборам мэра может провалиться, Юргену Лиги должно быть стыдно

Вчера вечером Юрген Лиги заявил в социальных сетях, что не намерен подписывать Таллиннское коалиционное соглашение, поскольку последнее „вознаграждает лицемерие Рейнсалу“.

Пяртель-Пеэтер Пере сообщил Delfi, что Юрген Лиги поддерживает назначение нового городского правительства. „Лиги сказал, что подпишет это соглашение, проголосует за него - и точка“, - сказал он. „Я полностью понимаю критику Юргена. Требования Isamaa изменить конституцию не нашли поддержки – ни в обществе, ни в прессе, ни у нас“. Он добавил, что слово „конституция“ в коалиционном соглашении не упоминается.

Урмас Рейнсалу сказал Delfi в преддверии комментариев Пяртеля-Пеэтера Пере, что если Юрген Лиги не поддержит соглашение вновь созданной коалиции и не проголосует за формирование городского правительства, то завтрашнее голосование может оказаться под ударом.

„Лиги должно быть стыдно за то, что он состоит в коалиции на государственном уровне, которая за год не смогла решить проблему избирательного права граждан страны-агрессора“, - сказал Рейнсалу. „Лиги должно быть стыдно за это“.

Рейналу добавил, что Isamaa не готова к компромиссу, связанному с лишением права голоса граждан России и Беларуси. „Мы точно не отступим от своих позиций“, - подчеркнул он.

Критика Юргена Лиги заключается в том, что в коалиционное соглашение включен пункт о лишении граждан стран-агрессоров права голоса по требованию Isamaa. „Невозможно представить себе, чтобы местная власть, основанная на местных выборах, утверждалась центральным руководством партий“, - написал Лиги вчера вечером. Он добавил, что ни одно муниципальное правительство не может изменить конституцию или закон о выборах, а лидер партии не должен вмешиваться в деятельность местного самоуправления.

„Любые разговоры о том, что российские граждане будут иметь право голоса в Таллинне, должны были быть исключены с самого начала“, - пишет Лиги. „В любом случае, моей подписи не будет под Таллиннским коалиционным соглашением, которое вознаграждает лицемерие Рейнсалу“.